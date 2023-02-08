Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.Yapılan son açıklamaya göre depremlerde 9 bin 57 kişi vefat etti. 52 bin 979 kişi yaralandı.DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA VE İLLERDE SON DURUM00.00 Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya nakledildi. Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerin ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu22.30 Deprem bölgesinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından geçtiği Adana'da incelemelerde bulunuyor.20.30 Deprem bölgesinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sağlık, emniyet, asker tamamıyla sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür. Barınma için 1 milyon 60 bin kapasite oluşturuldu.Sahada artçı depremlerin sayısının 790 olduğunu görüyoruz. 66 ülkeden gelen 5 bin 309 arama kurtarma ekipleri sahada. Deprem bölgesinde 5 bin 531 araç ve iş makinesiyle çalışıyor'KAPALI YOLUMUZ YOK'Kapalı yolumuz yok. Tüm afet bölgesine kontrolü bir şekilde doğal gaz vermeye başlayacağız. İhtiyacı olan köylere yardımlar helikopter ile ulaştırılıyor.Geçici barınma alanlarında bulunan vatandaşların sayısı 500 bini geçmiş durumda.19.40 AFAD 10 ilde tahliye toplanma alanlarının listesini paylaştı.19.00 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını bildirdi.18.20 Başkan Recep Tayyip Erdoğan '9 bin 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 52 bin 979 kişi yaralandı. 6 bin 444 bina yıkıldı.' açıklamasında bulundu.13:00 Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta.12:06 Şanlıurfa'da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı10:53 AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre, an itibarıyla 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır.10:05 AA'nın aktardığı bilgiye göre dün açıklandığı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem bölgesine geçiyor.09:49 Hatay havalimanı pisti onarılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.09:38 AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.09:33 Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi.09:34 Kahramanmaraş'ta 53. saatte bir bebek daha canlı olarak enkazdan çıkarıldı.09:29 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 400 çadırın ardından yeni çadır TIRları da bölgeye getirildi. Gün içerisinde bir çadır kenti daha oluşturulacak09:12 Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Diğer yandan depremlerde yaralanan 3'ü çocuk 26 kişi nakledildikleri Çorum'da tedavi altına alındı.07:30 Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen sağ çıkarıldı.DEPREM BÜYÜK BİR YIKIM YAPTIDeprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin görüntüleri oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.SON DAKİKA | OHAL DEVREDE, 100 MİLYAR KAYNAK BÖLGEYE AKTARILIYORKahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.HATAY SON DURUMŞehrin neredeyse tamamının depremden etkilendiği Hatay'da birçok noktada arama kurtarma faliyeti gerektiren alan söz konusu. Evlerin kiminin dikey kiminin yatay şekilde çöktüğü gözlenirken Hatay'daki enkazlardan çıkarılan çok sayıda vatandaş en yakın il ya da hastanelere sevk edildi. Ulaşımın olmadığı noktalarda sorun giderilmeye çalışılırken bazı ilçe ve mahallelerde iş makinelerinin gidişinde zorluklar bulunuyor.ADIYAMAN SON DURUMKahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'dan aldığı hastalarla Ankara'ya döndü.DEPREM BÖLGESİNDE HANGİ BAKAN NEREDE?Depremlerle ilgili görevlerlendirilen Bakanlar 10 ilde görevlerini gerçekleştirirken Başkan Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay da kriz merkezinden sürecin yönetimini gerçekleştiriyor. Diğer yandan Başkan Erdoğan bugün afet bölgesinde olacak.13 TABUR ASKER BÖLGEDEMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek.' dedi.OTOYOLDA ULAŞIM SIKINTISI OLUŞAN NOKTALARKahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve çalışmaların ardından bugün yeniden trafiğe açılan TAG Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor. Gaziantep'ten Adana istikametine giden araçlar, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devam eden tadilat nedeniyle Nurdağı gişelerinden devlet yoluna yönlendiriliyor. Araçların otoyoldan tek şeritli yola geçişi sırasında Narlı-Nurdağı gişeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDE SON DURUM60 BİN PERSONEL ÇALIŞIYORToplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler.' dedi.NURDAĞI'NDA SON DURUMDün afet bölgesine gelen yollarda tipiden ve aşırı yağıştan dolayı kapananlar bulunduğunu anımsatan Oktay, buraların tamamının açıldığını söyledi. Nurdağı'nda da afetten kaynaklı bir birikme olduğunu aktaran Oktay, bugün de o bölgenin gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını belirtti.İSKENDERUN SON DURUMİskenderun Limanı'ndaki yangınla ilgili de söndürme çalışmalarına ilişkin soru üzerine Oktay, bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğine işaret ederek şunları kaydetti: 'Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahi tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda.'YARALILARLA İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ ANLIK OLARAK KRİZ MERKEZİNDEDepremde enkazdan çıkarılan vatandaşların hastanalere, yakında uygun nokta yok ise çevre ya da büyükşehirlere havadan nakliyle ilgili bilgiler anlık olarak kriz merkezine iletiliyor ve bunlar üzerinden çalışmalar hızla gerçekleştiriliyor.DEPREMİN GÖRÜNTÜLERİ VE BIRAKTIĞI İZ KORKUNÇDepremle ilgili yapılan hava çekimleri ve elde edilen görüntüler 2 büyük sarsıntının arkasında adeta yerle bir olmuş şehirler bıraktığını gösterdi.ARAMA KURTARMA EKİPLERİ MOLA VERMİYORArama kurtarma faaliyetlerinde halen yaşam belirtisi olan çok sayıda binanın olduğu ve kurtarma çalışmalarının 24 saat esasıyla devam ettiği aktarıldı.