Dünyanın dört bir yanından destek! Asrın felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadılar

Dünya, merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremin acısını Türkiye ile birlikte yaşıyor. Onlarca ülke deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini sevk etmeyi sürdürüyor. Ülkeler hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. NATO, 1400'den fazla personelin Türkiye'ye konuşlandığını açıkladı.Tayvan ekibi 1999'da kendilerine arama kurtarma desteği veren Türkiye'ye yardıma geldi. ABD'den 161 kişilik ekibi taşıyan uçak İncirlik Hava Üssü'ne indi. El Salvador 100'den fazla kişi gönderdi.Güney Kore, yolladığı arama kurtarma personelinin ülkenin yurtdışına şimdiye kadar gönderdiği en kalabalık ekip olduğunu açıkladı. Moğolistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli gönderdi.Güney Afrikalı STK'lar, Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibi gönderdi.Ermenistan yönetimi, destek için Türkiye'ye ekip gönderdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki Rus arama kurtarma ekiplerinin artılması talimatını verdi. Dün 50 kişilik bir ekip ile 11 doktor daha geldi.gönderdi. Böylece Rus uzman sayısı 150'yi geçti.Ukrayna 90 kişilik yardım ekibi sevk etti.İran, insani yardım malzemeleri gönderdi.Tunus, insani yardım ve arama kurtarma ekibi gönderdi.Venezuela, Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.Avustralya, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.Hırvatistan ekibi arama kurtarma çalışması için Bolu'dan Adana'ya hareket etti.Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturuldu.Almanya'dan ilave arama kurtarma ekibi ile yardım malzemeleri yola çıktı.KKTC, Azerbaycan, Özbekistan, İtalya, Hollanda, Macaristan, İsviçre, Romanya, Polonya, İsrail, Yunanistan... Yurtdışından gelen kurtarma ekiplerinin gözyaşları içinde enkaz altında kalanları kurtarma görüntüleri sosyal ağlarda binlerce kez paylaşıldı.Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haber yayınını 'Ben seni sevduğumi' şarkısıyla açtı. Kathimerini ise 'Hepimiz Türk'üz' karikatürü yayınladı. EFSYN, Rizospastis ve Political gazetelerinin manşetlerinde 'dayanışma, birlik, yardımlaşma ve dostluk' vurgusu yapıldı.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'danTürkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktığını bildirdi. Avrupa ülkelerinden Türkiye'deki deprem bölgelerine giden veya gidecek yardım görevlisi sayısı 1500'e yaklaştıDünyanın dört bir köşesinde başta Türk vatandaşları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu (STK) yardım çalışmalarını sürdürüyor.Kuzey Makedonyalılar depremzedeler için yardım topluyor.Almanya'da yaşayan Türklerin depremden etkilenenler için topladığı yardım malzemeleri Türkiye'ye ulaştırıldı.Kenya'dan Türkiye için yardım kampanyası devreye sokuldu.Deutsche Telekom, Almanya - Türkiye görüşmelerini 1 hafta boyunca ücretsiz yaptı.İngiltere'de Türk toplumu yardım için harekete geçti.ABD'de bir STK, Türkiye'deki depremzedeler için 10 milyon dolarlık yardım topladı.Hollanda'daki tüm radyo ve televizyon kanalları önümüzdeki hafta yardım amacıyla düzenlenecek 'ulusal eylem günü'ne katılacak.Kazakistan, 1 milyon dolarlık acil yardım desteği sağlayacak.Kosova, Türkiye'deki depremler sebebiyle ulusal yas ilan etti.Kırgızistan Meclisi'nde, hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleştirildi.Kanada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 milyon dolar yardımda bulunma kararı aldı.Kerkük'te depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Afganistan'da hayatını kaybedenler için dua edildi.Almanya'da Berlin eyaleti, depremzedelerle dayanışma için bayrakları yarıya indirdi. Meclis'te de saygı duruşunda bulunuldu.Fransa Ulusal Meclisi de Türkiye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için bir araya geldi.Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye'deki deprem mağdurlarına destek için başlattığı kampanyalar sürüyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Azerbaycan hükümeti bugüne kadar Türkiye'ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi.Deprem bölgesinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 34'ü sağlık çalışanı 725 personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Azerbaycan, Türkiye'ye 227 kişilik yeni bir ekip gönderdi.Belçika, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye günde 100'den fazla hastayı tedavi edebilecek sahra hastanesi gönderecek.İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarının faydalanması için bir sahra hastanesi ile donanmadan bir geminin Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.İspanya'nın da sahra hastanesi kuracağı açıklandı.Katar devlet haber ajansının bildirdiğine göre, hükümet arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra araçlar, sahra hastanesi, çadırlar ve diğer malzemeleri taşımak için Türkiye'ye yardım uçuşları düzenlediğini bildirdi.Meksika, ünlü arama kurtarma köpeklerinin bir kısmını, enkaz altında kalanların çıkartılmasına yardımcı olmaları için Türkiye'ye gönderiyor. 16 eğitimli köpeğin bulunduğu uçak başkent Mexico City'den yola çıktı. Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika, uzman sivil ve askeri arama kurtarma ekiplerine sahip.Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, depremler sonrasında 3. Seviye Acil Durum ilan ettiklerini duyurdu. Bu, DSÖ'nün en yüksek acil durum seviyesi ve kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.