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Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan dijital içerik platformları Netflix, Disney+ ve Spotify ile dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Kahramanmaraş depremi sonrasında bir taziye mesajı bile yayınlamadı. Bu durum kamuoyundan tepki çekince Disney+ hariç diğer şirketler depremin dördüncü gününde apar topar bir mesaj yayımlayarak kaybettikleri itibarlarını kazanmaya çalıştı.

Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Ekleme: 9.02.2023 - 20:44 Güncelleme: 9.02.2023 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem 10 kenti yerle bir ederken, tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Dev şirketler ardı ardına taziye mesajları yayımlayıp yardım kampanyaları başlatırken, bazılarının sessizliğe gömülmesi tepki çekti.

Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan dijital içerik platformları Netflix, Disney+ ve Spotify ile dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks depremin ilk üç günü sessizliğe gömülünce sosyal medyada yoğun eleştiriler aldı.

Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun

GELEN TEPKİ SONRASI ZORAKİ TAZİYE

Disney+ hariç diğer şirketler, gelen tepkiler sonrası depremin dördüncü gününde akşam saatlerinde apar topar açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamalar, vatandaşlar tarafından samimiyetsiz bulundu.

Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
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