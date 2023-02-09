Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan dijital içerik platformları Netflix, Disney+ ve Spotify ile dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Kahramanmaraş depremi sonrasında bir taziye mesajı bile yayınlamadı. Bu durum kamuoyundan tepki çekince Disney+ hariç diğer şirketler depremin dördüncü gününde apar topar bir mesaj yayımlayarak kaybettikleri itibarlarını kazanmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem 10 kenti yerle bir ederken, tüm dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Dev şirketler ardı ardına taziye mesajları yayımlayıp yardım kampanyaları başlatırken, bazılarının sessizliğe gömülmesi tepki çekti.SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLERTürkiye'de milyonlarca abonesi bulunan dijital içerik platformları Netflix, Disney+ ve Spotify ile dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks depremin ilk üç günü sessizliğe gömülünce sosyal medyada yoğun eleştiriler aldı.GELEN TEPKİ SONRASI ZORAKİ TAZİYEDisney+ hariç diğer şirketler, gelen tepkiler sonrası depremin dördüncü gününde akşam saatlerinde apar topar açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamalar, vatandaşlar tarafından samimiyetsiz bulundu.