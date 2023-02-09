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CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) çadır kentlerin elektrik tesisatlarının kurulmasına yönelik yardım talebinin AFAD tarafından reddedildiğini iddia etmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Emre Sezer'den, Özel'in iddialarına yalanlama geldi. Sezer; "Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık.Şimdi işimizin başına dönüyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
Ekleme: 9.02.2023 - 15:30 Güncelleme: 9.02.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye devleti tüm imkânlarıyla seferber olurken tüm ülke de tek yürek oldu. Deprem felaketinde depremzedelerin kurtarılmasına hız verilirken siyasi partilerden bazıları deprem üzerinden siyaset yapmaya başladı.

85 MİLYON VATANDAŞ KENETLENDİ

Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.

13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep-2 milyon 154 bin 51. Hatay- 1 milyon 686 bin 43. Adıyaman- 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye- 559 bin 405. Diyarbakır-1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş- 1 milyon 177 bin 436. Malatya- 812 bin 580. Adıyaman- 635 bin 169,. Kilis-147 bin 919. Şanlıurfa- 2 milyon 170 bin 110.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN YARDIM YALANINI 'AFAD' ÇÜRÜTTÜ!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, EMO'nun çadır kentlerin elektrik tesisatlarının kurulmasına yönelik gönüllü yardım talebinin AFAD tarafından reddedildiğini öne sürdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, CHP Milletvekili Özgür Özel'in iddiasını alıntılayarak yanıt verdi.

CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık

AFAD: NE ÖYLE BİR YAZI, NE DE BİR TALEP VAR

AFAD Başkanı Yunus Emre Sezer; 'Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz' ifadelerine yer verdi.
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