Çadır kurulmadı diyen İsmail Saymaz'a canlı yayında tepki: Provokatörlük yapma

Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 il büyük yıkıma uğradı.Hatay da en çok etkilenen illerden biri.Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz izlenimlerini aktarmak için Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu canlı yayına katıldı.Saymaz, yayında bölgede tespit ettiğinini söylediği eksiklikleri sıralamaya başladı.Saymaz, 'Hatay koskocaman bir enkaz ve insanların, evsizlerin sığınabileceği çadırlar dağıtılmadı, konteynerler kurulmadı, çadır kentler oluşturulamadı, tuvaletler sağlanamadı, insanlar ayazda bekliyorlar...' dedi.Saymaz'ın tam bu sırada çevredeki bir depremzede tarafından sözü kesildi.Depremzede 'Havaya bak helikopterlere bak, provokatörlük yapma. Kapat onu' diyerek tepki gösterince Saymaz yayını sonlandırdı.