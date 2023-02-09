Çadır kurulmadı diyen İsmail Saymaz'a canlı yayında tepki: Provokatörlük yapma
Hatay'dan canlı yayına katılan İsmail Saymaz tespit ettiğini söylediği eksiklikleri sıralarken bir depremzedenin tapkisiyle karşılaştı, Saymaz, "provokatörlük yapma" sözleri karşısında yayını kesmek zorunda kaldı.
Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 il büyük yıkıma uğradı.
Hatay da en çok etkilenen illerden biri.
Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz izlenimlerini aktarmak için Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu canlı yayına katıldı.
Saymaz, yayında bölgede tespit ettiğinini söylediği eksiklikleri sıralamaya başladı.
'Hatay koskocaman bir enkaz'
Saymaz, 'Hatay koskocaman bir enkaz ve insanların, evsizlerin sığınabileceği çadırlar dağıtılmadı, konteynerler kurulmadı, çadır kentler oluşturulamadı, tuvaletler sağlanamadı, insanlar ayazda bekliyorlar...' dedi.
Saymaz'ın tam bu sırada çevredeki bir depremzede tarafından sözü kesildi.
'Provokatörlük yapma'
Depremzede 'Havaya bak helikopterlere bak, provokatörlük yapma. Kapat onu' diyerek tepki gösterince Saymaz yayını sonlandırdı.
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