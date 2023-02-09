Bir günde üç kente ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'daki arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin vurduğu 10 kenti ziyaretlerini sürdürüyor. Kahramanmaraş ve Hatay'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Adana'ya giderek Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Adana'ya geçen Erdoğan, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla da görüşen Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, 'Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir.' dedi.
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