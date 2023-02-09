Bakan Ersoy ve Bakan Özer Malatya'da: Market ve eczanelerin yarısı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başlıkları;Hasarsız görünen marketleri yeniden açtık, marketlerin ve eczanelerin yarısı yeniden hizmete vermeye başladılar. Bugüne kadar boru hattından aldığımız stokları kullanıyorduk. Benzin istasyonlarımızın yüzde 80'i ihtiyaçları karşılamaya başladılar. Aile hekimlikleri de devreye girdi. Doğanşehir Hastanesi boşaltılmıştı, en geç pazar gününe kadar hastaneyi yeniden hizmete alıyoruz. Bina çok sağlam durumda.234 noktada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı ekiplerimiz de var. Çadır kent sayımız bugün itibariyle 22'yi geçiyor. Son 3 günde 1012 kişi askeri uçaklarla Malatya'dan farklı şehirlere götürüldüler. Uçak seferlerimiz de devam ediyor. Otobüs seferlerimiz de dün itibarıyla başladı. Hayatı birçok noktada normalleşmeye almış olacağız. Bundan sonra geçici kalış merkezlerinin yani konteyner kentlerinin kurulumuna başlıyoruz.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından satır başlıkları;Yeme-içme, barınma ve diğer ihtiyaçlarla ilgili her türlü akışkanlığı sağladık. Mahalle aralarına, köylere, tüm ilçelerimize ulaşıyoruz. Bakanlarımız sahadalar, devletin tüm birimleri aktif olarak sahada. Bakanlık olarak çok geniş bir yayılıma sahibiz. Bizim MEB olarak 10 ilde yurtlarımla, okullarımızla, 450 bin vatandaşımıza konaklama hizmeti veriyoruz. Sahada 7 bin 46 gönüllü öğretmenimiz destek veriyorlar.Yaklaşık 2 yıl önce başlatmış olduğumuz MEB-AFAD Arama kurtarma biriminden öğretmenlerimiz 10 ilde çalışmalarına devam ediyor. Şu an itibariyle günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp 10 ilimize dağıtıyoruz. Hafta sonu itibariyle bu sayıyı 1 milyona çıkaracağız. 800 bin sıcak Yemek üretiyoruz. Emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.