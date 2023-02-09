  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,23 - 20,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Ersoy ve Bakan Özer Malatya'da: Market ve eczanelerin yarısı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, ''Malatya’da marketler ve eczanelerin yarısı açıldı. Rutin sağlık taramalarına başlandı. Doğanşehir Devlet Hastanesi pazar günü yeniden hizmet verecek. Bugün itibarıyla hayat normalleşmeye dönecek, konteyner kentlerin kurulumuna başlıyoruz'' ifadelerini kullandı. Bakan Özer de, ''Mahalle aralarına ve köylerine ulaşıyoruz'' dedi.

Bakan Ersoy ve Bakan Özer Malatya'da: Market ve eczanelerin yarısı açıldı
Ekleme: 9.02.2023 - 12:06 Güncelleme: 9.02.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy ve Bakan Özer Malatya'da: Market ve eczanelerin yarısı açıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başlıkları;
Hasarsız görünen marketleri yeniden açtık, marketlerin ve eczanelerin yarısı yeniden hizmete vermeye başladılar. Bugüne kadar boru hattından aldığımız stokları kullanıyorduk. Benzin istasyonlarımızın yüzde 80'i ihtiyaçları karşılamaya başladılar. Aile hekimlikleri de devreye girdi. Doğanşehir Hastanesi boşaltılmıştı, en geç pazar gününe kadar hastaneyi yeniden hizmete alıyoruz. Bina çok sağlam durumda.


234 noktada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı ekiplerimiz de var. Çadır kent sayımız bugün itibariyle 22'yi geçiyor. Son 3 günde 1012 kişi askeri uçaklarla Malatya'dan farklı şehirlere götürüldüler. Uçak seferlerimiz de devam ediyor. Otobüs seferlerimiz de dün itibarıyla başladı. Hayatı birçok noktada normalleşmeye almış olacağız. Bundan sonra geçici kalış merkezlerinin yani konteyner kentlerinin kurulumuna başlıyoruz.


HEDEF GÜNLÜK 1 MİLYON EKMEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından satır başlıkları;
Yeme-içme, barınma ve diğer ihtiyaçlarla ilgili her türlü akışkanlığı sağladık. Mahalle aralarına, köylere, tüm ilçelerimize ulaşıyoruz. Bakanlarımız sahadalar, devletin tüm birimleri aktif olarak sahada. Bakanlık olarak çok geniş bir yayılıma sahibiz. Bizim MEB olarak 10 ilde yurtlarımla, okullarımızla, 450 bin vatandaşımıza konaklama hizmeti veriyoruz. Sahada 7 bin 46 gönüllü öğretmenimiz destek veriyorlar.


Yaklaşık 2 yıl önce başlatmış olduğumuz MEB-AFAD Arama kurtarma biriminden öğretmenlerimiz 10 ilde çalışmalarına devam ediyor. Şu an itibariyle günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp 10 ilimize dağıtıyoruz. Hafta sonu itibariyle bu sayıyı 1 milyona çıkaracağız. 800 bin sıcak Yemek üretiyoruz. Emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Deprem felaketi sonrası Akkuyu NGS’den güvenlik açıklaması
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
TBMM'de 10 il için OHAL oturumu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Can Dündar deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
Depremin 80. saatinde mucize! Mert, Zeynep, Ünzile…
Bakan Ersoy ve Bakan Özer Malatya'da: Market ve eczanelerin yarısı açıldı
Sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor
Milli İHA Aksungur sahada! Türkiye seferber oldu! Bu kez iletişimi sağlıyor
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Depremzedelere askeri helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı
Çadır kurulmadı diyen İsmail Saymaz'a canlı yayında tepki: Provokatörlük yapma
Duvara 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdı 64 saat sonra 'ışığı' gördü
Adıyaman'da depremzedeler için çadırlar kuruldu
Dünyanın dört bir yanından destek! Asrın felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadılar
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”