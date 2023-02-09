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Azerbaycan Türkiye'nin yanında: İnsani yardım taşıyan ilk uçak Gaziantep Havalimanı'na indi

Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye için seferber oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın talimatıyla insani yardım taşıyan ilk uçak Gaziantep'e ulaştı.

Ekleme: 9.02.2023 - 18:16 Güncelleme: 9.02.2023 - 18:17 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Türkiye'nin yanında: İnsani yardım taşıyan ilk uçak Gaziantep Havalimanı'na indi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Mehriban Aliyeva insani yardımların Türkiye'ye hızla ulaştırılması için talimat verdi. Haydar Aliyev Vakfı'nın özel uçağı Bakü'den havalanıp Gaziantep Havalimanı'na indi.

Yardım uçağında nelerin olduğuna ilişkin Haber Global İstihbarat Şefi Mücahit Topçu, "Büyük bir çoğunluğunu ısıtıcı, ilaçlar ve kışlık kıyafetler oluşturuyor. Battaniyeler. Bu kutular ilaç kutuları. Tıbbi malzemeler, maskeler... Çuvalların içinde de kışlık malzemeler bulunuyor." bilgisini aktardı.
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