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Beyaz Gazete
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Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı
Ekleme: 9.02.2023 - 22:21 Güncelleme: 9.02.2023 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı
Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.

Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, 'yüksek tehlikeli yer' kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin 'ölçülen ivme değerlerine', 'şiddetine' ve 'Coulomb Gerilme Analizine' ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.

Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı

Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.

Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı

Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı

Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı


Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı


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Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı
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