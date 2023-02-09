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Antalya Havalimanı'nda taksicilerden depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti

Antalya Havalimanı'ndaki taksi sürücüleri, depremzedelere destek olmak için ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor.

Ekleme: 9.02.2023 - 15:11 Güncelleme: 9.02.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Antalya Havalimanı'nda taksicilerden depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti
Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ili etkiledi, binlerce kişi can verdi.

Depremlerin 4'üncü gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgelerden tahliyeler de sürüyor.

Antalya'da hareketlilik var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok otelin depremzedelere açılacağını duyurmasının ardından Antalya'da da hareketlilik başladı.

Antalya Havalimanı Taksi Kooperatifi Başkanı Sebahattin Küçükbaşkan, havalimanında 246 araçla hizmet verdiklerini, depremzedeleri gidecekleri yere ücretsiz taşıdıklarını söyledi.

Depremzedeler ücretsiz taşınıyor
Depremzedelerden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Küçükbaşkan, şöyle konuştu:

'Depremzedelerimiz kafileler dışında, bireysel de gelebiliyor. Bizim de katkımız olsun diye kent merkezi veya ilçeler fark etmiyor depremzedelerimizi gideceği yere ücretsiz taşıyoruz. Dün Alanya'ya, Manavgat Side'ye ve Kemer'e depremzedelerimizin transferini sağladık.'

Dualarla karşılık veriyorlar
Küçükbaşkan, Valilik koordinasyonunda, emniyet ve havalimanı baş müdürlüğü koordinesinde çalıştıklarını belirterek, depremzedelere destek olmak için böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade etti.

Depremzedelerden bazen de kafilelerle gelmesine rağmen farklı bir adrese gitmek isteyenlerin olduğunu vurgulayan Küçükbaşkan, 'Acılı günlerinde yalnız bırakmadığımız için dua ediyorlar. Antalya turizm kenti olduğu için her zaman turistleri, misafirleri taşımaya alışıktık. Şimdi depremzedelerimizi ücretsiz taşıyoruz.' dedi.

Acılarını paylaşıyorlar
Durakta iki yıldır çalışan Metin Köksal ise depremzedelerin bir nebze de olsa acısını paylaşmak istediklerini aktararak, dün Manavgat'ın Kızılağaç bölgesinde anne, baba ve iki kızını ücretsiz taşıdığını söyledi.

Havalimanında 10 yıldır taksi durağında çalışan Bayram Gün, arkadaşının yanında kalmak için gelen bir depremzedeyi Alanya ilçesine götürdüğünü vurguladı.




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