87. saatte yeni bir umut ışığı: İHH ekipleri enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaştı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren çifte deprem sonrası bölgede yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinden mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. İHH arama kurtarma ekipleri 87. Saatte Kahramanmaraş’ta bir enkazda yeni bir vatandaşa ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık çifte deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası bölgede enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.Ekipler saatler sonra enkaz altında çok sayıda vatandaşı sağ olarak kurtarmayı başardı.Depremin 87.saatinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş'ta İHH ekipleri enkaz altında yeni bir vatandaşa daha sağ olarak ulaştı.Yeni bir umut ışığı olan bu gelişme sonrası vatandaşı enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.