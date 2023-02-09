25 savcı görev için Hatay'a uğurlandı! Tüm Türkiye tek yürek oldu

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yüzyılın felaketinde 10 ilde enkaz altındaki depremzedeleri arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken adeta ülkenin ve dünyanın dört bir yanından yardım ve destek kampanyaları sürüyor. Türkiye'nin tek yürek olduğu bugünlerde deprem bölgesine bir destek de İstanbul Anadolu Adliyesi'nden geldi.Adliyede görevli olan 5 Başsavcı vekili, 5'i kadın olmakla beraber 25 Cumhuriyet savcısı, 15 personel ve 6 teknik ekip 7,7 şiddetindeki depremin merkezi olan Kahramanmaraş'a gitmek için gönüllü oldu. Gönülleri fetheden bu fedakarlık sonrası 51 yargı personeli için Hakimler ve Savcılar Kurulu Kahramanmaraş'a gitmek üzere görev yazısı düzenledi.Bunun üzerine harekete geçen 5 Başsavcı vekil, 15 Cumhuriyet savcısının da aralarında olduğu 51 adliye çalışanı bugün saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'na oradan da uçakla Kahramanmaraş'a gitmek üzere adliye önünden yolcu edildi. Başsavcı İsmail Uçar, Başsavcı vekilleri ve çok sayıda adliye personeli deprem bölgesine giden gönüllüleri uğurlamak adına adliye bahçesinde toplandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Ülkemizin güneyinde meydana gelen elim olayla ilgili deprem bölgesinde görev almak üzere, 30 savcımızı, bunlardan 5'i Başsavcı vekili, 5'i kadın savcı olmak üzere ve teknik personel, katip ve müdürlerden oluşan 51 kişilik ekibi bugün havalimanından gönderiyoruz. Doğrudan Kahramanmaraş'a inecekler. Orada kurulumuzun talep ettiği süre kadar, herhangi bir süre belirlenmedi. Oradaki adli yargı mensuplarına yardımcı olacaklar. Hepsinin sağlıkla gitmesini ve temenni ediyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.Ardından gönüllü olan 51 kişilik ekip, çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı. Birçok adliye personeli ise deprem bölgesine gidecek çalışma arkadaşlarına sarılırken gözyaşlarını tutamadı. 51 gönüllü, havalimanına götürecek araçların hareket etmesiyle büyük alkışlarla uğurlandı.