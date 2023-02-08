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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Zor zamanlarda birbirine yardım etmesi gereken komşularız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır” dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Zor zamanlarda birbirine yardım etmesi gereken komşularız
Ekleme: 8.02.2023 - 10:21 Güncelleme: 8.02.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Zor zamanlarda birbirine yardım etmesi gereken komşularız
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında Yunanistan, Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler arasında yer almıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime rağmen Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım gönderdiğini belirterek, “Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Bu, ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu, geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır” dedi.

'Suriye'de resmi bir muhatap yok'

Suriye'ye ise yardım göndermenin daha karmaşık olduğunu belirten Miçotakis, Suriye'de resmi bir muhatap ve yardımın etkilenen bölgelere ve insanlara ulaşacağına dair bir güvence olmadığını ifade ederek, bunların da yardım çabalarını zorlaştırdığını aktardı.

Hiçbir ülkenin tek başına bu tür düzenlemeleri fiilen yapma kabiliyeti olmadığına dikkat çeken Miçotakis, yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ya da Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade ederek, Suriye rejimi ile doğrudan iletişim kurmadığını sözlerine ekledi.

'Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor'

Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderileceğini duyurmuş, 'Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor' demişti.
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