Yunan uzmandan analiz: Hasarın boyutu Yunanistan'ın tamamı kadar, hayatımda böyle bir şey görmedim! Çok merak edilen bir soruya cevap verdi

Kahramanmaraş'ta 9 saat ara ile yaşanan iki deprem hem Türkiye'yi hem de dünyayı yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremde arama-kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor.Yunanistan da Türkiye'de yaşananları yakından takip ediyor. Yunan basınında ise deprem profesörü Panagiotis Karydis'in durumu incelemek için bölgeye gittiğini ifade etti.Yunan basınına konuşan Karydis 'Dünyadaki pek çok deprem bölgesine gittim. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hasarın boyutu neredeyse Yunanistan'ın büyüklüğünde' sözlerine yer verdi.Karydis konuşmasının devamında arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını da ifade etti. Aynı bölgede bazı apartmanların çökmesine ancak hemen yanındaki başka bir apartmanının niçin çökmediğine de yanıt veren profesör buna 'harmonik çöküş' dendiğini ifade etti.Karydis, 'Harmonik çöküş bir yerin deprem nedeniyle hareketlenme eğiliminden kaynaklanıyor. Ağırlıklı bir biçimde orta bölge dikey ve yatay dalgalar birleşiyor' sözlerine yer verdi.Buna göre binayı buran deprem yoğunluğu, boyutu ve yakınlığı bazı binalarda daha fazla hissedilirse, aynı siteye ait iki bina da olsa biri çöküp diğeri ayakta kalabiliyor.Böyle durumlarda ise 'masa altına girmek' ya da 'güvenli bir alan' bulmanın pek işe yaramayacağına dikkat çeken profesör, 'Bina dümdüz aşağıya gidiyor' açıklamasında bulundu.Aynı zamamdan Karydis, depremin merkez üssünün evlerin altı olması ve herkesin depreme uykusunda yakalanması nedeniyle yıkıcılığının bu kadar büyük olduğunu sözlerine ekledi.