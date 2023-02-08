Türkiye Spor Yazarları Derneği Pullukçu’nun kindarlığı dindar insanlara

Haftanın ilk günü Güneydoğu bölgesinde gerçekleşen afet, Türkiye'yi derinden etkiledi. Depremzedeler için her alanda yardım seferberliği başladı.Bu hassas süreçte bile kimi isimler, içlerinde tuttukları kini dışa vurmaktan geri durmadı.O isimlerden biri de başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'deki maçlarda basın mensuplarının çalışma şartları ve görev alanlarının organizasyonunu yürüten ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde müdürlük yapan Birgül Pullukçu.PULLUKÇU DİNDAR İNSANLARA NEDEN DÜŞMAN?Pullukçu, kendi çalıştığı derneğin deprem bölgesine koli hazırlığı yaptığı sırada girdiği bir markette etrafındaki insanların videosunu çekerek şu sözleri söyledi:“Tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Herkes yardım için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimin yanından geçsem hepsinin yardım için aldıklarını konuştuklarını gördüm. Sadece bu kişilerin içinde hacı hoca ve ülkemizi istila edenleri göremedim.”Pullukçu, hem dindar insanların yardım yapmadığını iddia etti hem de mülteci düşmanlığı yaptı.