Sosyal medyadaki trans bireyin depreme yönelik ifadeleri tepki çekti

Kamera karşısına geçerek depremden keyif alan bir paylaşım yapan şahıs, sosyal medyada giderek yayıldı. Şahıs, paylaşımında, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı Adana yıkıldı Antep yıkıldı milyon kişi öldü" dedi.

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle mücadele ederken, akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı.Trans bir bireyin sosyal medyada yayılan videosu tepki çekti.Evinin mutfağında kamera karşısına geçen şahıs, depremden keyif alan bir şekilde konuşmaya başladı.Binlerce insan enkaz altında kalırken, şahsın 'Çok seviniyorum' ifadeleri sabırları oldukça sınadı.Sosyal medyada giderek yayılarak, ağır hakaretler alan şahıs, videosunda şu cümleleri kullandı;'Çok seviniyorum. Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı milyon kişi öldü. Rabbim tokatını güzel vuruyorsun yıktın mı, yıkıyorsun.'