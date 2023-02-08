Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.İşte il il hava durumu raporu:Kahramanmaraş'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 5, en yüksek sıcaklığın 1 derece olması öngörülüyor.9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor. 10 Şubat Cumartesi ise parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -4 derece en yüksek sıcaklık ise 4 derece olması bekleniyor.08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 /309.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 410.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 411.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 508.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/809.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/1010.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/1011.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/1008.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 809.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0 / 1010.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 1111.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 1208.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı, rüzgar batı zamanla kuzeybatıdan 15-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -7/-309.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-410.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-411.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -13/-408.02.2023 Çarşamba : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 209.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 310.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 311.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 408.02.2023 Çarşamba : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 409.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/610.02.2023 Cuma : Parçalı zaman zaman çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/611.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/ 708.02.2023 Çarşamba: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/509.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/610.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/711.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/708.02.2023 Çarşamba : Parçalı, zamanla az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/1009.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/1110.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/1311.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/1308.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 109.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu gece hafif kar yağışı, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 410.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu sabah hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/ 411.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6 / 5