Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde milli yas ilan edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.11:13 Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu.10.49 AFAD: 6 bin 957 vatandaşımız hayatını kaybetti; 38 bin 224 vatandaşımız yaralanmıştır. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplam; 10 gemi, 121 uçak/helikopter bölgede görev yapmaktadır.09.35 AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.03.19 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 'Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden kurtarılan vatandaşlarımız da Ankara'ya getirildi' denildi.01:15 AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan 'Öncelikli İhtiyaç Listesi' paylaşımı ile deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan hayati öneme sahip yardım malzemelerin yer aldığı bir liste paylaştı. Paylaşımda, 'Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.' ifadelerine yer verildi.00.51 Adana'da devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 'Umutlarımız tükenmiş değil, cabalarımızı son ana kadar sürdürmeye devam ediyor. Diğer şehirlerde duyduğumuz güzel haberler gibi ümit ediyoruz güzel haberleri Adana'dan duyurmuş oluruz. 110 tane barajımız var, şu anda 90'ın üzerinde incelemelerini tamamladık. Deprem dönemlerinde risk var diye özen gösteriyoruz. Sultansuyu Barajı'nın devamında yerleşim yeri olmadığı ve devamında da Karakaya Barajı olduğu için suyu boşaltmaya başladık. Minör denilebilecek barajlarda sızıntı var ama önem arz etmiyor. Doluluk oranı da belirli bir düzeyde.' ifadelerini kullandı.00.50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem sonrası alt yapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: Hem karadan hem havadan lojistik destek var. Demiryolları da ciddi destek verdi. Bakanlığımızın bütün ekipleri şu anda sahada çalışıyor. Ulaşımdan kaynaklı sorun için vatandaşlarımız yolları meşgul ediyorlar. Bir taraftan da olay çok geniş bir coğrafya dağıldı. Hemen müdahale etmek güçleşti. İskenderun Limanı'ndaki yangın akşam üzeri kontrol altına alınmıştı ancak yine büyüdü.(Hatay Havalimanı'nda yarılan pist) Dünyanın en büyük depremlerinden birisinden bahsediyoruz. İnşaatında teknik bir sorun varsa bu araştırılacaktır. Şu an pist tamir ediliyor. Tamirinden sonra hava trafiğine açılacaktır. Bizim sivil araçlarımız ekipmanşrımı kontrol ediyoruz. Kış şartlarında çalışıyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz, vatandaşlarımız trafiği sıkıştırmasın. Haberleşme altyapısını yenileme ne durumda haberleşmedeki sıkıntı tamamen elektrik kesintilerinden kaynaklanıyor. Elektrikler geldikçe sistem normale dönecektir. Telekomikasyon şirketleriyle birlikte çalışıyoruz.Şu an Türkiye'deki bütün vinçler bölgeye geliyor. Bizde onları enkazlara göndereceğiz. Yolları yarın itibarıyla faaliyete geçireceğiz. Diğer yollarımız faaliyette. Malatya'da büyük zarar gören yollumuzu da faaliyete alacağız. Yakınları enkazın altında olanlar var tabii ki de bize karşı olumsuz tavırları olacak. Biz burada vatandaşlarımızla omuz omuza çalışıyoruz. Şu anda devletimiz burada her türlü destekte geliyor. Kimsenin şüphesi olmasın topyekün bir mücadele var burada. Temenimiz bir an önce toparlanmak.00:45: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplum yararına çalışma programı ile 20 bin çalışanın sahada görevlendirildiğini açıkladı.00:42: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Refakatsiz çocukların ekiplerimiz dışında hiçbir şekilde başkasına teslim edilmesi söz konusu değil.' ifadelerini kullandı.00.35 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.00.30 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 'Afetten etkilenen bölgeler sanayi anlamında en önemli merkezler arasında yer alıyor. İlk günden itibaren olayı sıcak bir şekilde takip ediyoruz. Üretime zarar verecek, yıkımın olmadığını görüyoruz. Bölgedeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz, tesislerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Birçok ihtiyacımızı sanayiciler sayesinde hızlı şekilde yerine getirebiliyoruz. Verdikleri destek sebebiyle sanayici arkadaşlarımıza hükümetimiz adına teşekkür ediyorum. Uşak'taki sanayicilerimiz 1 milyona yakın battaniyeyi bölgeye gönderiyorlar' dedi.00.10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Oktay, depremde can kaybının 5 bin 894, yaralı sayısının ise 34 bin 810 olduğunu açıkladı.Bölgede konteyner kent kurulma çalışmalarına başlandığını belirten Oktay, 'Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada' dedi.' Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada.' diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:'Adana Havalimanımız, lojistik konusunda elimizi rahatlattı. 36 helikopterimizle, uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Sahra hastanesi kurulduğu yerler var. MEB ve üniversite imkanlarıyla kullandığımız 451 bin 880 kişi gerek barınma, gerekse beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 1 milyon 100 binlik barınma alanları kapasitesi oluşturulmuş durumda. İller AFAD'ın resmi sitesinde ilan edilecektir. Çadır kentlerimiz kuruluyor afet bölgelerinde. Çadır ve battaniye dağıtımına yoğunlaştık. 1 milyona yaklaşmış durumda battaniye sayımız. 2 milyona taşımayı hedefliyoruz. 100 bin çadır teslimat aşamasında olanlar ve sahada olan. Konya ve Kayseri'de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı'ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Kızılay sahada. Su ve beslenme ihtiyacında yoğun çaba sarf ediyor. İnşallah yarın bu alanda sorun yaşamadığımıza şahit olacağız. 3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jeneratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda. Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız'