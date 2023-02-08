İskenderun neden sular altında kaldı? Hüseyin Öztürk deprem sonrası yaşanan olayı anlattı

Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde dün akşam yayınlanan Ne Var Ne Yok programının konuğu Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'tü.Öztürk, Kahramanmaraş'taki deprem ardından deniz seviyesinin yükselmesi ile birlikte İskenderun'un sular altında kalmasına ilişkin soruları yanıtladı.İskenderun'daki suların kalıcı olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti;“İtalya'daki Venedik gibi orası öyle kalacak. Oraya bölge çöktü, sular işgal etti. Oradaki sular öyle kalacak. Su seviyesi bazen atmosferik basınç arttığında biraz düşebilir. Basınç düşünce sular biraz yükselebilir. Bazı yerlerde şunu duyuyorduk 'Eyvah su yükseldi deprem mi olacak. Sular çekildi deprem mi olacak?' falan. Şimdi bu su bir yerden deniz suyu, tuzlu su. Bakın bu tür bölge deprem sırasında sallanıyor, sallanınca bu malzemeler çok pekişmiş çimentolanmış alttaki zemin yanal olarak kaymaya başlıyor. Zeminin boyu azalıyor, çöküyor. İki şey oluyor sallanınca. Bir çamur sediment iyi organize oluyor. İkincisi de zayıf çamurlu malzeme deprem sırasında darbeyi de yiyince yana doğru akıyor. Akınca boyu inceliyor. Buradaki olay zeminin oturması. Bundan sonra buradaki su böyle kalacak. Nerede oldu bu Gölcük'te oldu bu hatırlayın. Gölcük'te de belli yerler su altı kaldı. Buradaki tsunami diye yayınladık onu. Arkada küçük faylar vardı. Otura otura bölge oturdu. Oradaki lunapark falan su altında kalmıştı. Lunapark bugün de su altında. Oradan su çekilmedi. Buradaki su geldi buraya. Tuzlu suyla o da korozyona neden olacak. Yeraltı tesislerinde arıtma sistemlerinde falan atık su sistemine karışırsa, eğer sen de o atık su sistemini arıtıyor isen senin atık sus sistemine kanalizasyon hattına tuzlu su karışacak. Kanalizasyon hattına tuzlu su karışınca bu suyu pompalayan motorlar korozyona uğrayacak. En büyük belalardan bir tanesi. Kanalizasyon hattına bu sular gidince başka bir iş başlayacak. Tabii şuan derdimiz başka ama böyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Bu su kalıcı. Bu nedenle şehir kuzeye doğu taşınabilir.”