İHA'lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin yıkıcı etkileri, insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yıkıcı etkileri İHA'lar tarafından görüntülendi.
İHA'lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi
Kahramanmaraş ve Hatay'ın yukarıdan görüntülerini yakalayan İHA'lar yıkılan binaların yerle bir olan hallerini ortaya koydu.
Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Biriminden (SAKOM) alınan bilgilere göre, an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 8 bin 574 vatandaş hayatını kaybetti.
49 bin 133 vatandaşın ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
İHA'lar ise depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın deprem sonrası hasar alan yolları, özel ve kamu binalarının yıkılan görüntüleri ve depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.
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