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Hatay'da enkaz altında ekiplere sesini duyuran kadından acı haber! Kendisine ulaşıldığında hayatını kaybetti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yerle bir olan bir binanın altında 10 saat kalan ve arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplere sesini duyuran Hülya Yüksel, ekipler kendisine ulaştığında hayatını kaybetti.

Ekleme: 8.02.2023 - 22:12 Güncelleme: 8.02.2023 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da enkaz altında ekiplere sesini duyuran kadından acı haber! Kendisine ulaşıldığında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinden, bir üzücü haber daha geldi.

Arama kurtarma ekipleri, ilçede günün ilk ışıklarıyla beraber çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Ekipler, bölgede depremden kurtulan vatandaşlardan Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde enkaz altında 36 yaşındaki Hülya Yüksel'in kaldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine yıkılan 5 katlı binada arama kurtarma çalışmaları başladı. İHH İnsan Hakları Yardım Derneği, Beşiktaş Arama ve Kurtarma Derneği, Jandarma ve Uluslararası Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, kendileri ile iletişime geçilen Hülya Yüksel'i kurtarmak için 10 saat boyunca hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

42 saat sonra gelen acı haber

Çalışmalar sırasında arama kurtarma ekipleri ile rahat iletişime geçebilen enkaz altındaki Yüksel'e UMKE ekipleri tarafından damar yolu açıldı. Yaklaşık 41-42 saat boyunca enkaz altında kalan ve 10 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen Yüksel'e ulaşan ekipler, depremzedeyi çıkarma işlemlerine başlayacakları sırada hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede umutla Yüksel'in kurtarılmasını bekleyen ailesi ise acı haberle yıkıldı.
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