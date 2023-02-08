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Fransız Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürüne Yunanistan'dan tokat gibi cevap: Hepimiz Türk'üz!

Kahramanmaraş depreminin 3. gününde dünya nefesini tutmuş Türkiye'deki gelişmeleri takip ederken, dün Fransız karikatürist Charlie Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürü büyük tepki toplamıştı. Hebdo'ya cevap ise Yunanistan'dan geldi. Yunanistan'ın önde gelen gazetesi Kathimerini "Hepimiz Türk'üz" görseline yer verdiği haberini manşetten verdi.

Fransız Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürüne Yunanistan'dan tokat gibi cevap: Hepimiz Türk'üz!
Ekleme: 8.02.2023 - 14:22 Güncelleme: 8.02.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Fransız Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürüne Yunanistan'dan tokat gibi cevap: Hepimiz Türk'üz!
Kahramanmaraş depreminin bilançosu artarken tüm dünya nefesini tutmuş Türkiye'de yaşananları izliyor. Uluslararası alanda pek çok ülkeden Türkiye'ye yardım gelmiş durumda.

Binlerce insanın öldüğü asrın felaketiyle ilgili dün karikatür yayımlayan Fransız karikatürist Charlie Hebdo'nun karikatürü büyük tepki topladı. Hebdo karikarütürne ayrıca 'günün çizimi' başlığını attı.

İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak ' Tank göndermeye bile gerek yok' yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

Fransız Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürüne Yunanistan'dan tokat gibi cevap: Hepimiz Türk'üz!
Sosyal medya platformu Twitter'da Charlie Hebdo Dergisi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan alçak çizimle ilgili yine sosyal medyadan tepki gösterildi. Birçok vatandaş derginin sosyal medya hesabından paylaşılan çizimin altına 'insanlıktan nasibinizi almamışsınız' yorumlarında bulundu.

Bugün ise Yunanistan'dan Hebdo'ya bir cevap geldi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak 'Hepimiz Türküz' ifadesine yer verdi.

Yunan gazetesinin karikatürü tahrikleri ve provokasyonları ile tanınan Fransız Charlie Hebdo'nun dünkü aşağılık karikatürüne cevap niteliğindeydi.

Fransız Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürüne Yunanistan'dan tokat gibi cevap: Hepimiz Türk'üz!
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