Depremden sonra bu hale geldi: Dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesi arasındaki tren rayları, 10 ili etkileyen depremlerin etkisiyle büküldü.Depremin ardından çekilen fotoğraflar görenleri dehşete düşürdü.7,7'lik ve 7,6'lık iki büyük depremin yol açtığı felaketin boyutu bu görüntülerle bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.Tren yolu depremin etkisiyle yerle bir oldu..