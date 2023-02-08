Deprem bölgesine tıbbi malzemeler askeri gemi ile gönderildi
Bölgeye daha hızlı ulaşmak amacıyla Muğla’dan deprem bölgesine tıbbi malzemeler ve iş makineleri askeri gemilerle gönderildi.
10 şehir, büyük felaketi yaşadı.
Bölgelerde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yardımlarda ulaştırılmaya çalışılıyor.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Muğla Valiliği koordinesinde harekete geçildi.
Askeri gemilerle yardım ulaştırılıyor
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın desteği ile ambulans, iş makineleri, tıbbi yardım ve diğer yardım malzemeleri askeri gemilerle deprem bölgesine ulaştırılıyor.
Çok sayıda tıbbi malzeme tedarik edildi
Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkan askeri gemilerde ilaç, serum, sargı bezi, enjektör, pansuman malzemesi, oksijen maskesi, alçı/atel, elastik bandaj, boyunluk, muayene eldiveni, cerrahi eldiven, pamuk, hasta alt bezi gibi tıbbi malzemeler; bebek maması, bebek bezi, battaniye, biberon, ısıtıcı, kışlık kıyafetlerden oluşan insani araç gereçler, ambulanslar ve iş makineleri de bulunuyor.
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