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Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altındakileri arayıp dalga geçen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, sosyal medyaya düşen başka bir görüntü ise 'pes' dedirtti. Canlı yayın açan birkaç kadın, yüreğimizi yakan deprem ile dalga geçti, aynı anda da utanmadan kahkaha attılar. Şahıslar, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ekleme: 8.02.2023 - 09:27 Güncelleme: 8.02.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi yaralandı. Toplamda 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde enkaz altındakileri arayıp dalga geçen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sosyal medyaya düşen diğer bir görüntü ise 'pes' dedirtti.

'YERLE BİR OLSUN BURALAR...'

Canlı yayın açan birjaç kadın, yüreğimizi yakan deprem için skandal ifadeler kullandı.

'Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar.' deyip, aynı anda utanmadan kahkaha attılar.

Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...

DANS ETMEYE DEVAM ETTİLER!

Canlı yayına katılan kullanıcılar bu sözlere tepki gösterdi. Şahıslar, gelen tepkiler üzerine utanmadan 'Şimdi ağla 'Şimdi ağlayacaklar yapmayın.' ifadelerini kullandılar.

Gelen tepkilerle dalga geçen şahıslar, canlı yayında dans etmeye devam etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kadınlara ise sosyal medya üzerinden yüzlerce şikayet yağdı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde iki şahıs da gözaltına alındı.

Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...
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