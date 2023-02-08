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Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Başkan Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan daha sonra AFAD tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı
Ekleme: 8.02.2023 - 08:59 Güncelleme: 8.02.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı
Kahramanmaraş'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonrada dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744

"DEVLETİN TÜM KURUMLARI İŞ BAŞINDA"

Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.

İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor ama bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak.

Endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade edemeyiz.

"VATANDAŞLARIMIZI OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum: Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık."

Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak.

Akaryakıtta bazı sıkıntılar var. Onları da peyderpey aşıyoruz.

"BUGÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

AFAD'ın açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Bizler bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz. Şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitiyle de birlikte ailelere desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları rahatlatacak bir rakamı vereceğiz. Bunu 10 bin olarak planladık."

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ÇADIR KENTTE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Erdoğan, Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Erdoğan daha sonra bölgede incelemelerde bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

Başkan Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.
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