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Bakan Özer: 'Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Özer, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer: 'Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız'
Ekleme: 8.02.2023 - 19:08 Güncelleme: 8.02.2023 - 19:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: 'Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız'
Kahramanmaraş merkezli son yüzyılın en yıkıcı iki depreminden sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen depremzede öğrencilere nakil imkanına ilişkin twitter hesabından açıklamada bulundu. Öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirten Özer, 'Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız' şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Özer: 'Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız'


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