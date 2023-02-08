  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,16 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Nebati: Deprem bölgesindeki vatandaşların banka borçları ertelenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak depremden etkilenen bölgelerde yaşanılan sorunların hafifletilmesine yönelik birçok tedbir aldıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine yönelik kararları aldık.

Bakan Nebati: Deprem bölgesindeki vatandaşların banka borçları ertelenecek
Ekleme: 8.02.2023 - 12:03 Güncelleme: 8.02.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: Deprem bölgesindeki vatandaşların banka borçları ertelenecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Maalesef ülke ve dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birisi ile karşı karşıyayız. 6 binin üzerinde vatandaşımız vefat etmiştir. Şanlıurfa'da 2 bin 495 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 114 kişi acil serviste beklemekte 231 kişi servis yatışta, 79 vatandaşımızı yoğun bakımdadır.


Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da bulunan yaralı Şanlıurfalı hemşerilerimizin tedavileri şehrimizde yapılmaktadır. Bütün hastanelerimiz komşu illerden gelecek yaralılara bakmak üzere hazır hale getirilmiş durumdadır.


Yıkılan bina sayımız 19 bunlardan 3 tanesinde çalışmalar devam etmektedir. 2 tanesi merkezde bir tanesi Birecik ilçemizdedir. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Toplamda 7 bin 594 personelimiz görev yapmaktadır. İlimizde bulunan cami, okul, pansiyon ve yurtlar vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.


İlimizde 493 toplanma alanı oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın tüm taleplerine cevap verilmektedir.


Şehrimizde 4 bin 727 binamızda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer tespit çalışmaları devam etmektedir. Sayın Valimizde, belediye başkanımıza, sahada özveri ile çalışan tüm kamu görevlilerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Zorlu günde taziye ve destek mesajlarını paylaşan ülkelere ve uluslararası yardım kuruluşlarına teşekkürlerimiz sunuyorum.


'KREDİLERDE İLAVE KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAĞIZ'
Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizler de depremden etkilenen bölgelerde yaşanılan sorunların hafifletilmesine yönelik birçok tedbir almaktayız.


Bakanlığımız ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında iletişim halinde olup kurumların nakit ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Devlet malzeme ofisimiz vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz. Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız yardım faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedirler.


Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine yönelik kararları aldık.
Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Deprem olur olmaz DASK olağanüstü yönetim merkezi devreye girmiştir. Depremin üstünden 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır. Yarın görevlendirdiğimiz ekibimiz tüm bölgelerde incelemelerine başlayacaktır.


Verilmesi gereken vergi beyannamelerin verilme sürelerini 15 Ağustos 2023 tarihine kadar, vergilerin ödenme sürelerini de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatmış olduk. Kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız.


Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bugünleri en kısa sürede geride bırakacağız. Tekrar vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Depremler durmak bilmiyor! AFAD az önce yeni sarsıntının şiddetini duyurdu...
Yunan televizyonunda duygulandıran anlar! Deprem haberlerinin açılışını Türk şarkısıyla yaptılar…
Bakan Nebati: Deprem bölgesindeki vatandaşların banka borçları ertelenecek
Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...
Bakan Kurum'dan deprem açıklaması! 1000 kilometrekarelik bir alanı etkiledi
Sosyal medyadaki trans bireyin depreme yönelik ifadeleri tepki çekti
Depremi fırsat bilip AFAD kıyafetiyle hırsızlık yaptı
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Zor zamanlarda birbirine yardım etmesi gereken komşularız
Hatay’dan sevindirici haber: 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması
Dünya Türkiye için seferber! İşte ülkelerin yaptığı yardımlar...
10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de...
Türkiye Spor Yazarları Derneği Pullukçu’nun kindarlığı dindar insanlara
Mine Kırıkkanat deprem üzerinden İslam'ı ve imamları hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidecek...
Bakan Koca: Hatay'da bin 846 kişi kurtarıldı ekip sayımız yarın iki katına çıkacak
Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
Deprem bölgesinde 7 bin 500 Mehmetçik görev yapıyor...
Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman...

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman...

Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...

Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...

Türkiye'ye doğru yola çıktılar: 7,7'lik deprem sonrası çok sayıda ülke seferber oldu

Türkiye'ye doğru yola çıktılar: 7,7'lik deprem sonrası çok sayıda ülke seferber oldu

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!