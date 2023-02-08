Bakan Nebati: Deprem bölgesindeki vatandaşların banka borçları ertelenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Maalesef ülke ve dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birisi ile karşı karşıyayız. 6 binin üzerinde vatandaşımız vefat etmiştir. Şanlıurfa'da 2 bin 495 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 114 kişi acil serviste beklemekte 231 kişi servis yatışta, 79 vatandaşımızı yoğun bakımdadır.Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da bulunan yaralı Şanlıurfalı hemşerilerimizin tedavileri şehrimizde yapılmaktadır. Bütün hastanelerimiz komşu illerden gelecek yaralılara bakmak üzere hazır hale getirilmiş durumdadır.Yıkılan bina sayımız 19 bunlardan 3 tanesinde çalışmalar devam etmektedir. 2 tanesi merkezde bir tanesi Birecik ilçemizdedir. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Toplamda 7 bin 594 personelimiz görev yapmaktadır. İlimizde bulunan cami, okul, pansiyon ve yurtlar vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.İlimizde 493 toplanma alanı oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın tüm taleplerine cevap verilmektedir.Şehrimizde 4 bin 727 binamızda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer tespit çalışmaları devam etmektedir. Sayın Valimizde, belediye başkanımıza, sahada özveri ile çalışan tüm kamu görevlilerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Zorlu günde taziye ve destek mesajlarını paylaşan ülkelere ve uluslararası yardım kuruluşlarına teşekkürlerimiz sunuyorum.Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizler de depremden etkilenen bölgelerde yaşanılan sorunların hafifletilmesine yönelik birçok tedbir almaktayız.Bakanlığımız ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında iletişim halinde olup kurumların nakit ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Devlet malzeme ofisimiz vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz. Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız yardım faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedirler.Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine yönelik kararları aldık.Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Deprem olur olmaz DASK olağanüstü yönetim merkezi devreye girmiştir. Depremin üstünden 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır. Yarın görevlendirdiğimiz ekibimiz tüm bölgelerde incelemelerine başlayacaktır.Verilmesi gereken vergi beyannamelerin verilme sürelerini 15 Ağustos 2023 tarihine kadar, vergilerin ödenme sürelerini de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatmış olduk. Kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız.Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bugünleri en kısa sürede geride bırakacağız. Tekrar vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.'