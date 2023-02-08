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AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeden tahliye edilecek vatandaşlar için tahliye toplanma alanları oluşturuldu. AFAD 10 ilde tahliye toplanma alanlarının listesini paylaştı.

AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Ekleme: 8.02.2023 - 20:28 Güncelleme: 8.02.2023 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere Malatya, Diyarbakır, Adıayaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, ve Kilis'te de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kalındı. Devlet, tüm imkanlarını seferber ederken depremden etkilenen bölgelerden tahliye çalışmaları da hız kazandı.

AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri

TAHLİYE ALANLARI OLUŞTURULDU

AFAD, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıayaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, ve Kilis'te oluşturulan tahliye toplanma alanlarının listesini yayınladı. AFAD'dan yapılan açıklamada '06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur.' denildi.

AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri

'MİSAFİRHANELER YERLEŞTİRİLECEKLER'

Depremden etkilenen vatandaşların barınma alanlarına ve misafirhaneler yerleştirileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir.'

Tahliye taleplerinin illerin barınma kapasitesine göre planlanmakta olduğu kaydedildi.

AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri

'GİDECEKLERİ İLLERDEKİ BARINMA NOKTALARINA YÖNLENDİRMELER YAPILACAK'

Kendi imkanlarıyla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için ise şu uyarıda bulunuldu: 'Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacaktır.'
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