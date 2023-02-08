44 saat sonra gelen kurtuluş, 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muahmmed’e elleri ile su içirdi.
Türkiye yasa büründü.
Felaketin izleri, 3'üncü gününde de silinmeye çalışıyor.
Binlerce kişinin canını verdiği enkazın altında hala yaşam mücadelesi veren vatandaşlar için zamanla yarışılıyor.
Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay.
Hatay'ın Defne Mahallesi'ndeki enkazda mucize yaşandı.
Minik bebeğe şişe kapağı ile su içirdiler
2 yaşındaki Muhammed bebek, depremden 44 saat sonra kurtarıldı.
Enkaz altında uzun saatlerce kalan bebeğe, ekipler şişe kapağı ile su içirdi.
Enkazdan çıkan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Felaketin izleri, 3'üncü gününde de silinmeye çalışıyor.
Binlerce kişinin canını verdiği enkazın altında hala yaşam mücadelesi veren vatandaşlar için zamanla yarışılıyor.
Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay.
Hatay'ın Defne Mahallesi'ndeki enkazda mucize yaşandı.
Minik bebeğe şişe kapağı ile su içirdiler
2 yaşındaki Muhammed bebek, depremden 44 saat sonra kurtarıldı.
Enkaz altında uzun saatlerce kalan bebeğe, ekipler şişe kapağı ile su içirdi.
Enkazdan çıkan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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