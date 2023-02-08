44 saat sonra gelen kurtuluş, 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı

Türkiye yasa büründü.Felaketin izleri, 3'üncü gününde de silinmeye çalışıyor.Binlerce kişinin canını verdiği enkazın altında hala yaşam mücadelesi veren vatandaşlar için zamanla yarışılıyor.Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay.Hatay'ın Defne Mahallesi'ndeki enkazda mucize yaşandı.2 yaşındaki Muhammed bebek, depremden 44 saat sonra kurtarıldı.Enkaz altında uzun saatlerce kalan bebeğe, ekipler şişe kapağı ile su içirdi.Enkazdan çıkan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.