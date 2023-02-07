Ticaret Bakanlığı duyurdu: Deprem için e-Seferberlik başlatıldı
Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta olan depremlerin ardından, felaketten zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla e-ticarette “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” (e-Seferberlik) başlatıldı.
Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacak.
Satıcılar ürünlerini indirimli fiyattan satacak
İhtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik'te elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacak.
Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacak.
Satıcılar ürünlerini indirimli fiyattan satacak
İhtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik'te elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacak.
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