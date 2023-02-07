  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,16 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçıları için harekete geçti: En ağır ceza uygulanacak

Ticaret Bakanlığı depremin yarattığı koşulları fırsat bilerek battaniye başta olmak üzere hayati önem taşıyan eşyaların fiyatlarının fahiş oranda artırılmasına ilişkin inceleme başlattığını bildirdi. Bakanlık, bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçıları için harekete geçti: En ağır ceza uygulanacak
Ekleme: 7.02.2023 - 12:47 Güncelleme: 7.02.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçıları için harekete geçti: En ağır ceza uygulanacak
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7, öğlen saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye'de 10 ilde büyük hasarlara yol açarken, yetkililer 13,5 milyon vatandaşın bu doğal afetten etkilendiğini açıkladı. Uzmanlar bu depremin 500 yıldır bölgede görülen en büyük felaket olduğunu ifade etti.

BAKANLIK DEPREM FIRSATÇILARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Büyük Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı koşulları fırsat bilerek otobüs bilet fiyatlarını 2-3 kat artıran ve battaniye başta olmak üzere hayati önem taşıyan eşyaların fiyatlarının fahiş oranda artırılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı harekte geçti.

Bakanlık ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyardı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizi etkileyen üzücü deprem hadisesinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet kurumlarımız başta olmak üzere herkes canla başla çalışmaktadır.

Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır.

Ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır.

Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...
Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
Bakan Koca: Hatay'da bin 846 kişi kurtarıldı ekip sayımız yarın iki katına çıkacak
Deprem bölgesinde 7 bin 500 Mehmetçik görev yapıyor...
Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
Bakan Soylu: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferberlik halinde
Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni karar: Vergi ödemeleri ertelendi!
BDDK'dan depremzede vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
Ticaret Bakanı Muş: Kilis'te enkaz altında vatandaşımız kalmamıştır
Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı...
Hatay'da bir yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından enkazdan sağ çıkarıldı...
Bakan Soylu'dan son dakika açıklamaları
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan deprem fırsatçıları için sert açıklama!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım
Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı
Malatyalı depremzede enkazdan 34 saat sonra çıktı! Gözyaşları sel oldu
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında can verdi
Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!