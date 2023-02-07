Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı. Saat verip İstanbulluları uyaran Vali Yerlikaya, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının Trakya üzerinden İstanbul'a giriş yapan kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakasında da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, yollarda buzlanma ve tipi meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul için saat verip yeni bir uyarıda bulundu, "Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI
Rüzgarın; kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SON DAKİKA: İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR GELİYOR! VALİ YERLİKAYA SAAT VERİP UYARDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu.
Vali Yerlikaya, İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Saat verip İstanbulluları uyaran Vali Yerlikaya, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;
Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️
19.00'dan sonra LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 0°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzey ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 4°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 6°C
Çok bulutlu
KÜTAHYA °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 3°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerinde Mersin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 12°C
Çok bulutlu
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu
MERSİN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KONYA °C, -2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
DOĞU ANADOLU
çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
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SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Görüntüler Türkiye'yi ağlattı!
SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı akşam saatlerine kadar 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta.
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, doğusu yer yer 4,5 m; Görüş: Orta.
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede!
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Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,25 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI
Rüzgarın; kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SON DAKİKA: İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR GELİYOR! VALİ YERLİKAYA SAAT VERİP UYARDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu.
Vali Yerlikaya, İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Saat verip İstanbulluları uyaran Vali Yerlikaya, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;
Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️
19.00'dan sonra LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 0°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzey ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 4°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 6°C
Çok bulutlu
KÜTAHYA °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 3°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerinde Mersin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 12°C
Çok bulutlu
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu
MERSİN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KONYA °C, -2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
DOĞU ANADOLU
çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Görüntüler Türkiye'yi ağlattı!
SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı akşam saatlerine kadar 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta.
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, doğusu yer yer 4,5 m; Görüş: Orta.
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede!
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SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,25 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
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