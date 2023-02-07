  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,16 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı. Saat verip İstanbulluları uyaran Vali Yerlikaya, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.

Ekleme: 7.02.2023 - 16:44 Güncelleme: 7.02.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının Trakya üzerinden İstanbul'a giriş yapan kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakasında da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, yollarda buzlanma ve tipi meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul için saat verip yeni bir uyarıda bulundu, "Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI

Rüzgarın; kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR GELİYOR! VALİ YERLİKAYA SAAT VERİP UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Saat verip İstanbulluları uyaran Vali Yerlikaya, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;

Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️

19.00'dan sonra LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


EGE

Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzey ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 4°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 3°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinde Mersin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu

MERSİN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KONYA °C, -2°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
DOĞU ANADOLU

çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Görüntüler Türkiye'yi ağlattı!
SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Görüntüler Türkiye'yi ağlattı!
SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
SON DAKİKA | Türkiye birlik oldu! Deprem bölgesine aralıksız sevkiyat: Mehmetçik'ten bölgeye yardım eli
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı akşam saatlerine kadar 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta.

Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, doğusu yer yer 4,5 m; Görüş: Orta.

Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede!
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede! "10 ilde OHAL ilan edildi"
Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
Son dakika | Depremde enkazdan sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut oldu; Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2921
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,25 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...
Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
Bakan Koca: Hatay'da bin 846 kişi kurtarıldı ekip sayımız yarın iki katına çıkacak
Deprem bölgesinde 7 bin 500 Mehmetçik görev yapıyor...
Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
Bakan Soylu: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferberlik halinde
Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni karar: Vergi ödemeleri ertelendi!
BDDK'dan depremzede vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
Ticaret Bakanı Muş: Kilis'te enkaz altında vatandaşımız kalmamıştır
Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı...
Hatay'da bir yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından enkazdan sağ çıkarıldı...
Bakan Soylu'dan son dakika açıklamaları
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan deprem fırsatçıları için sert açıklama!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım
Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı
Malatyalı depremzede enkazdan 34 saat sonra çıktı! Gözyaşları sel oldu
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında can verdi
Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!