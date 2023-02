Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının Trakya üzerinden İstanbul'a giriş yapan kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakasında da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, yollarda buzlanma ve tipi meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul için saat verip yeni bir uyarıda bulundu, "Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Rüzgarın; kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu.Vali Yerlikaya, İstanbul'da bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.Saat verip İstanbulluları uyaran Vali Yerlikaya, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️19.00'dan sonra LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Çok bulutluÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlıÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzey ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Çok bulutluÇok bulutluÇok bulutlu ve kar yağışlıÇok bulutluÇok bulutlu, öğle saatlerinde Mersin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Çok bulutluÇok bulutluÇok bulutluÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluÇok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Çok bulutluÇok bulutluÇok bulutlu ve kar yağışlıÇok bulutlu ve hafif kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, -1°CÇok bulutlu ve kar yağışlıÇok bulutlu ve kar yağışlıÇok bulutlu ve kar yağışlıÇok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Çok bulutlu ve kar yağışlıSAMSUN °C, 4°CÇok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıTOKAT °C, 0°CÇok bulutlu ve kar yağışlıTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıSon dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınDOĞU ANADOLUçok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu ve kar yağışlıKARS °C, -2°CÇok bulutlu ve kar yağışlıMALATYA °C, -1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu ve kar yağışlıSon dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 3°CÇok bulutluSİİRT °C, 4°CÇok bulutlu ve yoğun kar yağışlıŞANLIURFA °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden karla karışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLERDE HAVADoğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı akşam saatlerine kadar 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf. MARMARAHava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.EGEHava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta. AKDENİZHava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, doğusu yer yer 4,5 m; Görüş: Orta. İstanbul için kuvvetli kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınVAN GÖLÜHava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,25 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.