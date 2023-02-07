PTT ve Yurtiçi Kargo deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak

PTT AŞ, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu. Paylaşımda kullanılan infografikte, "Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz" denildi. Yurtiçi Kargo da, bütün şubelerinden deprem yardımlarını kabul ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu.