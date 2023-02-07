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Kıyamet filmini aratmayacak görüntüler: Deprem sonrası çok sayıda kentte yollar yarıldı

Türkiye dün sabah büyük bir felakete uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lük deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken, çok sayıda kentte yollar yarıldı, araçlar içine gömüldü, bazı bölgelere ulaşım neredeyse imkansız hale geldi. Kıyamet filmlerini aratmayacak görüntüler servis edilirken, arama kurtarma ekipleri depremzedelere ulaşmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

Kıyamet filmini aratmayacak görüntüler: Deprem sonrası çok sayıda kentte yollar yarıldı
Ekleme: 7.02.2023 - 14:44 Güncelleme: 7.02.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Kıyamet filmini aratmayacak görüntüler: Deprem sonrası çok sayıda kentte yollar yarıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta dün saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili yerle bir eden büyük hasarlara yol açtı. Yetkililer 13,5 milyonun bu doğal afetten etkilendiğini açıklarken, uzmanlar depremin 500 yıldır bölgede görülen en büyük felaket olduğunu ifade etti.

BÜYÜK YIKIM MEYDANA GELDİ

Deprem sonrası 10 ilde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda yolda büyük çatlak ve göçükler meydana geldi. Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda büyük yıkım meydana geldi.

Türkiye dün sabah büyük bir felakete uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lük deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken, çok sayıda kentte yollar yarıldı, araçlar içine gömüldü, bazı bölgelere ulaşım neredeyse imkansız hale geldi. Kıyamet filmlerini aratmayacak görüntüler servis edilirken, arama kurtarma ekipleri depremzedelere ulaşmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası 10 ilde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda yolda büyük çatlak ve göçükler meydana geldi. Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda büyük yıkım meydana geldi.

Kıyamet filmini aratmayacak görüntüler: Deprem sonrası çok sayıda kentte yollar yarıldı

HER YER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Afetten en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Büyük yıkım ve göçüklerin yaşandığı kentte yollar adeta savaş alanına döndü.

ARAÇLAR GÖMÜLDÜ

Hatay ve Reyhanlı arasındaki yolun yarıldığı ve seyir halindeki araçların göçüğün içine devrildiği görüldü.

HAVALİMANI PİSTİ YARILDI

Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan depremin ardından TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı ulaşıma kapandı. Şanlıurfa-Adıyaman yolunun 3. kilometresinde istinat duvarı çökmesi sebebiyle bir şerit ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

KGM'DEN KAPANAN YOLLAR LİSTESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deprem ve kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Erzurum - Bingöl Yolu 17 - 81. km'ler arası ulaşıma kapatılmıştır. (Sadece AFAD araçları ekiplerimizin yardımıyla ulaşım sağlamaktadır.)

Ulaş - Gürün Ayr. Kangal Devlet Yolu, Sivas -Kangal - Gürün Ayr. Devlet Yolu, Kangal - Alacahan - Hekimhan Devlet Yolu çekici ve TIR trafiğine kapatılmıştır.

TAG Otoyolu Osmaniye - Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir.

Karayazı - Göksu Yolu 0 - 26. km'ler arası ulaşıma kapatılmıştır.

Ahlat - Karahasan ve Malazgirt - Karahasan İl Yolları taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Konya - Cihanbeyli Devlet Yolu tüm araçların geçişine kapatılmıştır.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapanan Malatya-Gölbaşı Devlet Yolu yerine alternatif 2 güzergah verildi. İlk alternarif (Malatya-Darende) Ayrım-Elbistan-Göksün-Kahramanmaraş yolu, ikinci alternatif yol Malatya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahramanmaraş yolu,

Kapanan Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı Otoyolu yerine alternatif güzergah olarak Osmaniye-Gaziantep Devlet Yolu belirlendi,

Kapanan Hatay-Reyhanlı Devlet Yolu yerine alternatif güzergah Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı yolu olarak belirtildi.

Kıyamet filmini aratmayacak görüntüler: Deprem sonrası çok sayıda kentte yollar yarıldı



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