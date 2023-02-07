Kahramanmaraş'taki genç kadın 2 gün önce taşındığı evin enkazında kaldı

Türkiye, deprem yaralarını sarmaya çalışıyor...Kahramanmaraş'ın Hayrullah Mahallesi'nde yaşayan Şeyma Şimşek isimli genç kadın, 2 gün önce taşındığı Sabır Apartmanı enkazının altında kaldı.Anne Nalan Şimşek, enkazın başında gözyaşları dökerek, kızının sağ çıkartılmasını bekliyor.Acılı anne, evi 3 gün önce kendisinin kızına hediye ettiğini, kızının evde sadece iki gece kalabildiğini belirterek, “Kızıma ev değil mezar almışım.” dedi.Nalan Şimşek, kızının özel bir bankada çalıştığını söyleyip, şu ifadelerle devam etti;'Ona evi 3 gün önce ben aldım. İki gün önce taşındı. Depremden önce beni görüntülü arayarak evi gösterdi. Benim için de bir yatak odası takımı aldığını söyleyerek, sürpriz yapmak istedi. Duş alıp yatacağını söyledi. Kızım yok oldu, kızıma ev değil mezar almışım, almaz olaydım.'Öte yandan, Hayrullah Mahallesi'nin drone görüntüleri yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.