Kahramanmaraş'taki depremler dünyanın gündeminde: 'Geçtiğimiz yüzyılın en büyüğü'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 ve 7.6'lik depremlerin ardından 10 ilde yıkım meydana geldi. Uzmanların 'Yüzyılın en büyüğü' olarak nitelediği depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu, dünyadan destek mesajları yağdı. Dünya medyasında yaşananlar ilk sayfadan verildi.Amerikan Washington Post gazetesinde Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma neden olan deprem için 'Geçtiğimiz yüzyılda depreme eğilimli bölgeyi vuran en büyük depremlerden biri' ifadeleri kullanılırken arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.Felaket bölgesini canlı takip eden Wall Street Journal gazetesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 4,300'e çıktığını belirtti.Yunan Kathimerini gazetesinde arama kurtarma faaliyetleri devam ederken bir yandan da artçı sarsıntıların yaşandığı ifade edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma sürecinin zor olduğu yazıldı.Al Jazeera da canlı takibi sürdüren gazetelerden... Acı soğukta hayatta kalanların arandığı bildirilen haberde İnsanlar uyurken binaları yerle bir eden 7,8 şiddetindeki depremden yalnızca saatler sonra 7,6 şiddetinde bir artçı deprem yaşandığı bildirildi.Türk makamlarının payaştığı verileri okuyucularına aktaran gazete, soğuk ve karlı hava nedeniyle arama kurtarma operasyonlarının zorlaştığını tüm dünyadan destek mesajı geldiği belirtildi.İngiliz Guardian birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkartılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullandı. Gazete deprem için 'Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları' ifadelerini kullandı.Diyarbakır'dan aynı fotoğrafı kullanan The Times ise 'Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda yakaladı' dedi. türkive ve Suriye'de ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirilen haberde, dünya genelinden destek mesajlarının yağdıı ifade edildi.Daily Mail gazetesinde yer alan haberde ise ,Kurtarma ekiplerinin gece boyunca çalıştığını enkaz altında kalanları kurtarabilmek için çıplak ellerle kazı yapıldığı belirtildi.Financial Times, 'Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye'yi sallamasının ardından binlerce ölü' manşetini atarken Türkiye'nin krizle başa çıkmaya çalıştığı belirtildi.Daily Telegraph, Türkiye'de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin öldüğünü belirtildiğini yazdı.The Sun gazetesi ise en az 10 bin kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtirken okurlarına yardım çağrısında bulundu. Gazetei depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.'Dehşetin içinde bir umut anı' Daily Mirror gazetesi birinci sayfasından verilen haberde Suriye'den bir çocuğun enkaz altından kurtarılma anını paylaştı. Türkiye ve Suriye'nin yıkıma uğradığını ve yüzlerce binanın yıkılmasının ardından, sağ kurtulanları bulmak için zamana karşı yarışıldığını söylüyor.Alman Bild gazetesi 'kıyamet koptuğunda insanlar uyuyordu' başlığını attı. Son dönemlerin en şiddetli depremi olduğu belirtilen depremde insanların kurtarma çalışmalarına elleriyle kazarak destek olduğu belirtildi.Gazetenin bir başka haberinde ise 'Hiçbir şey yapmadan duramam' başlığı atılarak Alman kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gideceğini belirtti. İtfaiyeci Ingo Engels'in 'evde oturup hiçbir şey yapmadan duramam' dediğini aktardı.Der Spiegel gazetesi ise, Enkaz altından yaklaşıl 8 bin kişinin kurtarıldığına vurgu yaptı. Arama kurtarma ekiplerinin tüm gece boyunca enkaz altında kalanları aradığı belirtilen haberde Türk makamlarının açıklamalarına yer verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın afet bölgesinde acil servis sayısının arttırılacağını belirttiği ifade edildi.İsveç'in Aftonbladet gazetesi 15 mil uzunluğunda bir hat boyunca sarsıntıya neden olan depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.Öte yandan 5 yaşındaki bir çocuğun enkaz altından kurtarıldıktan sonra 'İyiyim baba' sözlerini manşetine taşıdı.