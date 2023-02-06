Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor

İşte deprem felaketinin ikinci gününde bölgeden son gelişmeler...17.00 Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.16.58 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.16.47 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.Başbakan Morawiecki maden kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geleceğini ifade ederek "Trajedinin ölçeği o kadar büyük ki, tüm yardımlar paha biçilemez" dedi.16.44 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Çiller ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.16.21 Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.16.07 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.16.02 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.15.51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi. Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.15.43 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.15.42 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.15.30 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.15.26 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Kilis'te enkaz altında kimse almadı, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi." ifadelerini kullandı.14:50 Başkan Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var." "Bölgeye toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkedeki tüm vatandaşlarımız kan bağışı yapıyor. Çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır14.30 Adalet Bakanı ve HSK BAŞKANI Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirildi.13.25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi.12.26: Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır.Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.11.38 Fuat Oktay, "2 büyük depremde 3419 can kaybı meydana geldi. 10 ili vuran 7,7 ve 7,6'lık depremlerde 20 bin 534 kişi yaralandı. 14 ülkeden 3 bin 294 arama-kurtarma personeli deprem bölgesinde. 8 bini aşkın kişi kurtarıldı. 312 artçı deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a 48 saat itibariyle, işi olmayan diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. Saat 11.00 itibarıyla başladı." dedi.11.29 BOTAŞ, doğal gaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi11.10 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay'da enkaz altında kalan depremzedelerin çıkarılması için canla başla mücadele ettiğini bildirdi.MSB tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Hatay'da Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum-kuruluşları ve vatandaşlarımız, pek çok depremzedenin enkaz altından çıkarılması için canla başla mücadele etti" ifadelerine yer verildi.11.04 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremden etkilenen illerde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkanı sağlandığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı. " denildi.10.48 Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem bölgesine düzenlenen 80 sefer ile 11 bin 780 gönüllü vatandaşın taşındığını duyurdu.10.53 Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşın İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiğini bildirdi.MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Gemisi" (TCG) İskenderun Gemisi, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.10.05 Gaziantep'te depremden etkilenen bölgelere giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir.Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Son bir asırdaki en büyük felakettir. 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz.09.38 AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 bin 426 kişinin de yaralandığını açıkladı.AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, yaptığı açıklamada, depremin etki alanının yaklaşık 110 bin kilometrekare olduğunu belirterek, "Ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık 7'de 1'ine karşılık gelen bir alanda bu depremin etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini ve iyileştirme faaliyetlerini yürütüyor" diye konuştu.Depreme ilişkin güncel bilgileri de paylaşan Tatar, "Şu ana kadar toplam 285 artçı var; ancak bunlar sürekli artıyor. Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775. Bununla birlikte henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302. Ayrıca bölgede şu anda 24 bin 443 personel görev yapmaktadır" dedi.