Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı gelişmeler! İşte, depremde ölenlerin sayısı ve son durum...

Türkiye'de son yüzyılın en yıkıcı depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş depremi, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Hatay, Mersin, Osmaniye gibi çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ilk açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine sevk edildiğini kaydetti. AFAD, depremi '4. seviye' olarak ilan etti. Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki 4 havalimanı sivil uçuşlara kapatıldı. Gelen son dakika bilgilerine göre; Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş deprem bölgesi ve son durum hakkında açıklama yapacak.00.35: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2 bin 379 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 483 kişi yaralandı. Yıkıldığı tespit edilen 4 bin 758 bina var. 7 bin 840 vatandaşımız enkazdan çıkarıldı. 338 bin depremzede yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildi.00.24: Milli Savunma Bakanlığı: Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkânlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz.23.51: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin yaklaşık 15 bin depremzede vatandaşımıza ulaştırıldığını söyleyerek Hatay'da ihtiyacı karşılamak üzere 'seyyar sahra hastanesi' kurulacağını duyurdu.PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER23.40: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.2 büyüklüğünde artçı sarsıntı kayda geçti.23.37: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6,87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.23.24: AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar: Ölü sayısı an itibarıyla 2 bin 316, yaralı vatandaşımızın sayısı 13 bin 293 ve yıkılan bina sayısı 6 bin 217. 7 bin 840 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Şu anda sahada aktif olarak görev alan arama kurtarma ekibi sayısı yaklaşık 25 bin civarında.22.08: AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar: Şu ana kadar 1762 can kaybı, 12 bin 68 yaralı var. Deprem nedeniyle 5 bin 606 bina yıkıldı. Tatar, afet bölgesindeki 9 ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon lira, AFAD'dan acil durum ödeneği olarak 100 milyon lira olarak toplam 350 milyon lira ödenek gönderildiğini kaydetti.21.41: Aile Bakanlığı: Kahramanmaraş'da 111, Adana'da 113, Hatay'da 126, Gaziantep'de 64, Osmaniye'de 48, Malatya'da 59, Adıyaman'da 38, Diyarbakır'da 117, Şanlıurfa'da 92, Kilis'de 40 olmak üzere toplam 808 psikososyal destek personelimiz ve 179 aracımızla vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz.Ayni yardımların toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 10 ilimizde toplam 15 depo kurduk.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızda görevli 359 personelimiz ile ayni yardımların dağıtım koordinasyonunu sağlıyor ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyoruz.Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktardık.Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.21.05: AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar: 1511 iş makinesi, görevlendirildi. Afet bölgesi için 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi Tüm AFAD birimleri teyakkuzda ve bölgeye sevk edildi. 1651 can kaybı, 11 bin 119 yaralı, 5 bin 606 binada göçük var. 6 bin 445 kişi ise enkazdan çıkartıldı. Bölgede tedbiren ham petrol akışı durduruldu. Deprem bölgelerine mobil baz istasyonları sevk edildi.20.37: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.20.21: Hatay'da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1651 can kaybı, 11 bin 119 yaralımız var. 3 bin 471 bina yıkıldı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 17 uçakla hava koridoru oluşturduk. TSK bünyesindeki doğal afet timleri bölgede çalışıyor. Seyyar Sahra Hastanesi için çalışmalar sürüyor. Mehmetçiğin yardımlarını görmezden gelen bazı yayınlar gördük.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Böylesini ilk defa gördüm. Ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. BOTAŞ'ın bazı doğalgaz hatlarında hasarlar var. Arıza sayısı çok olduğu için ekip takviyesinde bulunduk. Deprem bölgesinde bazı kesintiler kontrollü yapılıyor.19.38: BM Genel Kurulunda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.18.34: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı son dakika açıklamasında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 1541 kişinin hayatını kaybettiğini, 9733 kişinin yaralandığını açıkladı.Deprem bölgelerindeki son durumu paylaşan Oktay, şu ifadeleri kullandı:'Hatay'da 520 kaybımız 700 yaralımız var. 1278 yıkılan bina. Osmaniye 205 can kaybı, 1003 yaralı, 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Osmaniye'de 205 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız var. Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız var. Kilis'te 13 kaybımız, 244 yaralımız, 50 yıkılan binamız var. Adana'da 58 kaybımız var. Malatya'da 106 kaybımız var. 1941 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Elazığ'da da 6 yıkılan binamız var. Deprem bölgelerinde vatandaşlarımız fırınlardan ekmeklerini ücretsiz şekilde alabilirler'18.21: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da depreme ilişkin yaptığı açıklamada 'Vatandaşlarımız için her türlü tedbir alındı. Enkazların altındaki canlar çıkartılmaya çalışılırken etrafındaki binaları da boşaltıyoruz. Yemek ve giyecek ihtiyacı için tek tek geziyoruz. Şu an için herhangi bir eksik gözükmüyor. Elimizde her türlü imkan ve kapasite var. Buradaki uzman ekipler ne derse o şekilde çalışmak gerekiyor. Cep telefonları çok meşgul etmemek gerekiyor. Kimse enkaza kendi başına müdahale etmesin.' dedi.18.13: Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki 4 havalimanı sivil uçuşlara kapatıldı.17.26: AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde 1498 can kaybının olduğunu ve 8 bin 533 kişinin yaralandığını söyledi. Sezer şöyle konuştu: '2 bin 834 bina yıkıldı. 130'un üzerinde artçı sarsıntımız var. 3 tane 6 ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntı yaşandı. Şu anda ulaşılamayan bölgemiz yok. Azerbaycan dahil 40'ın üzerinde ülkeden yardım teklifi geldi. '16.33: AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, 'Kahramanmaraş'taki depremde 1121 kişi hayatını kaybetti. Artçı sarsıntılar yoğunlaşıyor. Her gün ortalama 60-70 civarında deprem kaydediyoruz. Bunların hepsini vatandaşlarımız AFAD'ın sitesinden takip edebilirler. Buralarda görmedikleri herhangi bir deprem bilgisine inanmalarını istemiyoruz.' ifadelerini kullandı.15.06: AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada; 'Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014, yaralı sayısı ise 7 bin 3' dedi.14.50 AFAD: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.'İKİNCİ KEZ 7.6'LIK DEPREM13:26 Bölgede 3 şiddetli deprem yaşandı. Birinin Ekinözü merkezli olduğu ve şiddetinin 7.6 olarak kaydedildi. Hasarlı binaların yıkıldığı aktarıldı. Bir deprem de Malatya Doğanşehir'de 6.0 şiddetinde yaşandı.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA13:00: 912 can kaybımız var. 1939 Erzincan Depreminden sonraki en büyük felaketi yaşıyoruz. Devletimiz tüm birimleriyle anlık 9 bin personel ile bölgededir. Bu sayı artmaktadır. İnşaAllah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. NATO ve 45 ülke yardım talebini iletmiştir. Uluslararası destek talepleri ile koordinasyon sağlanmıştır. 85 milyonun tek yürek olma günüdür. Ülkemiz ve bölgemizde depremin hissedildiği tüm noktalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.12:53 AFAD tarafından depremin büyüklüğü 7.7 olarak revize edildi12:30 Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.12:11 Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü: Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir11:51 Bakan Koca: 81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay'dan yürütüyoruz.11:47 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Maalesef 3 şehidimiz ve yaralılarımız var. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık.11:38 Deprem bölgesinde artçılar olmaya devam ediyor. Yıkılan ve hasar gören binaların çevresinde bulunan vatandaşlara uyarılar yapıldı.11.10 Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.11.00: Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.10.30: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz'09:56: Fuat Oktay'dan açıklama: Çok geniş bir bölgeyi etkileyen deprem söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı hem takip ediyor hem yönetiyor. Bakanlarımız depremden etkilenen illere görevlendirildi.