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Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni karar: Vergi ödemeleri ertelendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir." açıklamasında bulundu. Bakanlık, vergilerin ödemelerinin de ertelendiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni karar: Vergi ödemeleri ertelendi!
Ekleme: 7.02.2023 - 22:39 Güncelleme: 7.02.2023 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni karar: Vergi ödemeleri ertelendi!
Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni bir karar geldi. Bakanlık, mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirerek, vergi ödeme sürelerinin ertelendiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

'6 Şubat 2023 tarihinde art arda gerçekleşen ve 10 ilimizi yoğun şekilde etkileyen depremler, milletimizin her bir ferdini derinden müteessir etmiştir. Bu gelişme karşısında devletimiz, tüm birimleri ve imkanlarıyla seferber olarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde gereken her türlü müdahaleyi yapmaya ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam etmektedir.

Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Deprem tarihi itibarıyla bu illerdeki mükelleflerin 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni karar: Vergi ödemeleri ertelendi!

VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15.8.2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31.8.2023 gününe kadar uzatılmıştır.

Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Devletimiz, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındadır ve gereken tüm desteği ilerleyen dönemde de kesintisiz şekilde vermeye devam edecektir. Ülkemiz ve milletimiz, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri inşallah en kısa sürede geride bırakacaktır'
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