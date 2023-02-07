Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi yaralandı. binlerde kişiyi uykusunda yakalanayn deprem sonrası tüm türkiye seferber olmuş arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Fransz Charlie Hebdo yine bir skandal ile gündemde... Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan dergi bu kez depremle alay etti.

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ederken dünyadan da destek mesajları geliyor. Ancak Fransız Charlie Hebdo, iğrenç bir karikatürle acıyla dalga geçmeyi tercih etti. İğren bir karikatür yayınlayan Charlie Hebdo, karikatürün üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazdı.Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı. Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti.Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı.İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.Sosyal medya platformu Twitter'da Charlie Hebdo Dergisi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan alçak çizimle ilgili yine sosyal medyadan tepki gösterildi. Birçok vatandaş derginin sosyal medya hesabından paylaşılan çizimin altına "insanlıktan nasibini almamışsınız" yorumlarında bulundu.Ümran Altunel isimli sosyal medya kullanıcısı ise dergiye tepki göstererek "Bu ifade özgürlüğü değil bildiğin kötülük! İnsan değilsin net!" ifadelerini kullandı. Birçok vatandaş dergiye tepki göstermeye devam ediyor.