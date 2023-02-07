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Deprem sonrası provokatif paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada depreme ilişkin asılsız iddialarda bulunan 90 hesabın tespit edildiğini açıkladı.

Ekleme: 7.02.2023 - 10:17 Güncelleme: 7.02.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası provokatif paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsıldı.

Dün gece 04.17'de yaşanan 7.7 şiddetindeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10 ili etkileyen afette, enkaz altında kalan binlerce vatandaş, sosyal medyadan sesleri duyurmaya başladı.

Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalara gölge düşürenler de oldu.

Enkaz altındaki vatandaşlarla dalga geçtiler
 Yaşanan korku dolu günlerde, Türkiye'nin kalbi afet bölgelerinde atarken, kendini bilmezler yine iş başındaydı.

7 gün milli yas ilan edilen ülkede, sosyal medyadan dezenformasyon yapan kişiler afete ilişkin yalan veya çarpıtıcı bilgiler yaymaya başladı.

Öyle ki, enkazdaki bir kişi ile iletişim kurarak kurtarma bahanesi ile dalga geçen dahi oldu.

'Vatandaşlarımız kaynağı teyit edilmemiş bilgilere itibar etmesinler'
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, 'Sosyal medya ortamında art niyetli kişiler tarafından yapılan kaynağı teyit edilmemiş ve gerçek dışı paylaşımlar, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir.' ifadeleri kullandı.

'90 hesap yöneticisi tespit edildi'
 Son olarak bir açıklama da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildi, 4 şahıs gözaltına alındı.'
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