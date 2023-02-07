Deprem profesörü Şener Üşümezsoy'dan vatandaşları korkutan uyarı! Bir sonraki depremin yerini açıkladı

6 Şubat akşamı Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Ne Var Ne Yok Deprem Özel' programına deprem uzmanı Şener Üşümezsoy konuk oldu.Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, Kahramanmaraş depreminden sonra 7 büyüklüğünde deprem olabilecek yeri açıkladı.Deprem profesörü Üşümezsoy, ''Marmaris'in Güney bölgesinde sıkıştırmalar oluyor. Bu deprem, 5.4'lük sıkıştırmalı hareketlerin olduğu bir deprem. Gerçekleşen depremler bir sonraki depremleri etkiler. Maraş'taki blok 5 metre Batıya gittiği zaman bunun Güneyi'ndeki blok da 5 metre Batıya gidince 7 sularındaki depremi tetikler. Şu anda fay hatlarına oldukça stres yüklenmiş durumda. Osmaniye, Hatay ve Kuzay Anadolu fayının olduğu bölümler dikkat etmeli...' ifadelerini kullandı.Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Üşümezsoy, aslen Kırım Tatarı'dır. Ailesi Kırım'dan gelerek İstanbul'a yerleşmiştir.Şener Üşümezsoy, 1964 ile 1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'nden okumuştur. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamlayan Üşümezsoy, 1991 yılında profesör unvanını almıştır. Almanya'da bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Üşümezsoy, bir dönem de Maden Teknik Arama'da (MTA) görev almıştır. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.