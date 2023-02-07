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Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi!

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.

Ekleme: 7.02.2023 - 15:09 Güncelleme: 7.02.2023 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi!
Türkiye, yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği 1939 tarihli Erzincan depreminden bu yana en büyük deprem felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem oldu.

İlkinden bağımsız olduğu açıklanan merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci bir deprem daha oldu. Başta Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adana olmak üzere çok sayıda ilde hissedilen şiddetli deprem felakete yol açtı.

Çok sayıda binanın yerle bir olduğu depremde ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artarken Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), harekete geçti. Deprem bölgesine 66 ilave savcı görevlendirildi.

İLLERDEKİ GÖREVLİLERE EK

Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda HSK'ya da başkanlık eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Kahramanmaraş'ta 23, Adıyaman'da 22 ve Hatay'da 21 ilave savcıya görev verildi.


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