Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken; can kayıpları ne yazık ki artıyor.10 ili kapsayan 3 aylık OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası telefon trafiğini de sürdürüyor.Gül ve Erbakan ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan, Gül ve Erbakan'a deprem sonrası durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.