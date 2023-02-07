Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde yüzlerce bina yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken havadan çekilen görüntü ise depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.