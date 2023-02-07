Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde yüzlerce bina yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken havadan çekilen görüntü ise depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'ndeki çok sayıda bina yıkıldı.
Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.
Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dron ile görüntülendi.
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