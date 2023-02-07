Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde depremzedelerin hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri açıkladı. Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle: