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BAE, Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek verecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan bölgeler için, 50 milyon dolarlık destekte bulunma kararı aldığını açıkladı.

Ekleme: 7.02.2023 - 22:04 Güncelleme: 7.02.2023 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
BAE, Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek verecek
Birleşik Arap Emirlikleri de deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'ye destek elini uzattı.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, depremlerden etkilenen dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'ye 100 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.

Söz konusu meblağdan 50 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, diğer 50 milyon doların da Suriye'deki bölgelere sunulacağı kaydedildi.

KUVEYT'TEN TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA TELEFONU

Öte yandan Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye ile dayanışmalarını iletti.

Depremlerde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyen Sabah, ülkesinin deprem etkileriyle mücadele için anında bir hava köprüsü kurduğunu ve Bakanlar Kurulu'nun da ülkede depremzedeler için acil yardım kampanyası başlatma kararı aldığını aktardı.

KUNA'da yer alan diğer bir haberde ise Kuveyt itfaiye ekibinin, deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gittiği belirtildi.

Kuveyt Kızılay ve Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan da bir ekibin kendilerine eşlik ettiği itfaiye grubunun 45 kişiden oluştuğu aktarıldı.
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