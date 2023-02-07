Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç 'deprem' mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri, İslam düşmanı Rasmus Paludan, iğrençliklerine bir madde daha ekledi. Her fırsatta İslam'a saldıran, hedefinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sık sık dile getiren Paludan, ''İsveç'in NATO üyeliği onaylanana kadar her hafta Kur'an yakacağım' sözlerini sarfetmişti.İslam'a yönelik nefret eylemlerinin 'ifade özgürlüğü' olduğunu iddia eden aşırı sağcı saldırgan bu kez Türkiye'de yaşanan ve milyonların yüreğini yakan deprem felaketini diline doladı. Sosyal medya hesabında bir video paylaşan Paludan, tepki çekecek ifadeler kullandı.Depremde hayatını kaybeden ve mağdur olan binlerce vatandaş için sözde 'geçmiş olsun' mesajı paylaşan Paludan, bunu yaparken İslam'a saldırmaktan geri durmadı. Yaşanan felaketin, İslam inancı tarafından 'uygun görüldüğüne' dair çirkin ifadeler kullanan aşırı sağcı isim, hemen ardından yeni bir eylemde bulunacağını açıkladı.'Çarşamba günü Kopenhag'da bulunan Türk Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştireceğim. Bu eylemin amacıysa Erdoğan'ın benim ülkemdeki yasaları eleştirmesine son vermek.' ifadelerini kullanan Paludan, hedefinde İslam ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.'Erdoğan depremzelere yardım etmekle ilgilenmeli ve Danimarka ile İsveç arasındaki meselelere karışmaya son vermelidir.' sözleriyle, yaşanan felakete nefret dilini karıştıran insanlık yoksunu Paludan, İslam'a saldırmayı bir kez daha normalleştirmeye çalıştı.Depremi saldırılarına alet etmekte sakınca görmeyen Paludan'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir skandalı daha ortaya çıkmıştı. Sosyal medya platformu Discord'ta 18 yaşından küçüklerle cinsel içerikli sohbet ettiği belirlenen Paludan, sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel içerikli konuşmalar yapmıştı. Ortaya çıkan ses kayıtlarında çocuklar yaşlarının 13 ile 17 arasında değiştiğini söylerken, kendisine yaşı sorulan Paludan, 39 yaşında olduğunu belirtiyordu.Şubat 2020'de YouTube hesabı kapatılan ve Discord'u kullanmaya başlayan Paludan hakkında cinsel içerikli sohbetleri nedeniyle herhangi bir yasal işlem yapılmazken, Paludan geçmişte ırkçılık, iftira ve trafik kurallarının ihlalinden toplam 14 ceza aldı.