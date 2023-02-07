  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,16 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç 'deprem' mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakan, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın imza attığı rezaletler bitmek bilmiyor. İslam'ı hedef alan, Hz. Muhammed'e hakaret eden, defalarca Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Paludan bu kez Türkiye'de yaşanan deprem felaketini hedef aldı. Depremzedelere sözde "geçmiş olsun" mesajı vererek taziyelerini sunan Paludan, bunu yaparken İslam'ı karalamaya yönelik ifadeler kullandı. Sözde geçmiş olsun mesajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Paludan, yeni bir eylem gerçekleştireceğini de açıkladı.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç 'deprem' mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!
Ekleme: 7.02.2023 - 12:28 Güncelleme: 7.02.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç 'deprem' mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri, İslam düşmanı Rasmus Paludan, iğrençliklerine bir madde daha ekledi. Her fırsatta İslam'a saldıran, hedefinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sık sık dile getiren Paludan, ''İsveç'in NATO üyeliği onaylanana kadar her hafta Kur'an yakacağım' sözlerini sarfetmişti.

İslam'a yönelik nefret eylemlerinin 'ifade özgürlüğü' olduğunu iddia eden aşırı sağcı saldırgan bu kez Türkiye'de yaşanan ve milyonların yüreğini yakan deprem felaketini diline doladı. Sosyal medya hesabında bir video paylaşan Paludan, tepki çekecek ifadeler kullandı.

DEPREM FELAKETİNİN 'UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNÜ' SÖYLEDİ

Depremde hayatını kaybeden ve mağdur olan binlerce vatandaş için sözde 'geçmiş olsun' mesajı paylaşan Paludan, bunu yaparken İslam'a saldırmaktan geri durmadı. Yaşanan felaketin, İslam inancı tarafından 'uygun görüldüğüne' dair çirkin ifadeler kullanan aşırı sağcı isim, hemen ardından yeni bir eylemde bulunacağını açıkladı.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç 'deprem' mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!

YENİ EYLEMİNİ AÇIKLADI

'Çarşamba günü Kopenhag'da bulunan Türk Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştireceğim. Bu eylemin amacıysa Erdoğan'ın benim ülkemdeki yasaları eleştirmesine son vermek.' ifadelerini kullanan Paludan, hedefinde İslam ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

'Erdoğan depremzelere yardım etmekle ilgilenmeli ve Danimarka ile İsveç arasındaki meselelere karışmaya son vermelidir.' sözleriyle, yaşanan felakete nefret dilini karıştıran insanlık yoksunu Paludan, İslam'a saldırmayı bir kez daha normalleştirmeye çalıştı.

ÇOCUK İSTİSMARCISI ÇIKMIŞTI

Depremi saldırılarına alet etmekte sakınca görmeyen Paludan'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir skandalı daha ortaya çıkmıştı. Sosyal medya platformu Discord'ta 18 yaşından küçüklerle cinsel içerikli sohbet ettiği belirlenen Paludan, sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel içerikli konuşmalar yapmıştı. Ortaya çıkan ses kayıtlarında çocuklar yaşlarının 13 ile 17 arasında değiştiğini söylerken, kendisine yaşı sorulan Paludan, 39 yaşında olduğunu belirtiyordu.

Şubat 2020'de YouTube hesabı kapatılan ve Discord'u kullanmaya başlayan Paludan hakkında cinsel içerikli sohbetleri nedeniyle herhangi bir yasal işlem yapılmazken, Paludan geçmişte ırkçılık, iftira ve trafik kurallarının ihlalinden toplam 14 ceza aldı.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan’dan iğrenç 'deprem' mesajı! İslam’a saldırdı, depremzedelerle alay etti!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...
Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
Bakan Koca: Hatay'da bin 846 kişi kurtarıldı ekip sayımız yarın iki katına çıkacak
Deprem bölgesinde 7 bin 500 Mehmetçik görev yapıyor...
Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
Bakan Soylu: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferberlik halinde
Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni karar: Vergi ödemeleri ertelendi!
BDDK'dan depremzede vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
Ticaret Bakanı Muş: Kilis'te enkaz altında vatandaşımız kalmamıştır
Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı...
Hatay'da bir yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından enkazdan sağ çıkarıldı...
Bakan Soylu'dan son dakika açıklamaları
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan deprem fırsatçıları için sert açıklama!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım
Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı
Malatyalı depremzede enkazdan 34 saat sonra çıktı! Gözyaşları sel oldu
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında can verdi
Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!