  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,27 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Bazı tren seferlerine ara verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremler nedeniyle Fırat Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ile İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası trenlerin bazı seferlerine ara verildiğini duyurdu. İşte ara verilen seferler...

Ekleme: 6.02.2023 - 16:21 Güncelleme: 6.02.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Bazı tren seferlerine ara verildi
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verilen tren seferleri bilgileri paylaşıldı.

Buna göre, bugün Elazığ-Adana-Elazığ arası işleyen Fırat Ekspresi ile Ankara-Kurtalan-Ankara arası işleyen Güney Kurtalan Ekspresi için tüm duraklarda, Ankara-Malatya-Ankara arası işleyen 4 Eylül Mavi Ekspresi için ise yalnızca Sivas-Malatya arasında işletmeciliğe ara verilecek.

Yarın da Ankara-Tatvan-Ankara arası işleyecek Van Gölü Ekspresi de yolcu taşımacılığını durduracak.

Bölgesel trenler için ise İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası geçici süreli işletilmeyecek.

Bilet alan yolcuların bilet ücretleri kesintisiz şekilde iade edilecek. Trenlerin işletilme tarihi ayrıca duyurulacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı gelişmeler! İşte, depremde ölenlerin sayısı ve son durum...
MSB duyurdu! Mehmetçiklerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımız için canla başla mücadele ediyor...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hatay'a yardım gitmiyor iddiasını belediye başkanı çürüttü
Minik Kumsal 17 saat sonra kurtarıldı: Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Enkaz altından seslenişi yürekleri dağladı!
Türkiye yas tutarken onlar depremde bile İslam düşmanlığı yaptı
Başkan Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi yakalandı...
Başkan Erdoğan: Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık
Bakanlıktan 'engelliler dışarıda kaldı' iddiasına yalanlama: Vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır
Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle görüştü...
FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım
Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım seferberliği
Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması